Varuh človekovih pravic v Beli krajini; za pogovor z njim potrebne prijave

28.9.2020 | 09:40

Peter Svetina (foto: arhiv; M. Ž.)

Varuh človekovih pravic Peter Svetina bo s sodelavci v torek, 6. 10. 2020, posloval v občini Črnomelj. S poslovanjem zunaj sedeža se skuša Varuh človekovih pravic Republike Slovenije približati tistim, ki ga potrebujejo. Varuh s sodelavci takrat obišče določen predel Slovenije in se pogovori z vsemi, ki ocenjujejo, da so jim kršene pravice in bi potrebovali pomoč institucije Varuha.

Za pogovor se je treba prijaviti na brezplačno telefonsko številko 080 15 30 najkasneje do ponedeljka, 5. 10. 2020, do 12. ure.

Vsak prijavljeni bo imel pol ure časa, da varuhu ali njegovim sodelavcem predstavi svoje težave. Pogovori bodo potekali v prostorih Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj na Ulici Otona Župančiča 1 v Črnomlju.

Varuh bo ta dan obiskal tudi nekatere institucije v občini in se z županom Andrejem Kavškom pogovoril o uresničevanju pravic občank in občanov. Svoje ugotovitve o poslovanju v Beli krajini bo nato predstavil na krajši novinarski konferenci.

M. K.