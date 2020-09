Kaj partizanstvo pomeni narodu

Metliški župan Darko Zevnik (Foto: M. L.)

Aljaž Verhovnik ter Stanislav in Uroš Zavodnik (Foto: M. L.)

V kulturnem sporedu so nastopili belokranjski šolarji in Partizanski pevski zbor. (Foto: M. L.)

Otok - Partizanstvo je zibelka slovenstva in je močno zakoreninjeno v Beli krajini, je dejal generalni sekretar Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Aljaž Verhovnik, slavnostni govornik na sobotni spominski slovesnosti Vranov let ter 61. srečanju borcev domicilnih enot, mladine in prijateljev Bele krajine. Narodnoosvobodilni boj je, kot je med drugim dejal Verhovnik, največja zgodovinska prelomnica našega naroda.

Zbrane je nagovoril metliški župan Darko Zevnik, ki je povedal, da so obnovili letalo na Otoku, ob katerem je bila v pokritem šotoru tokratna slovesnost.

Na prireditvi, ki jo je povezovala in vodila Vesna Žist, so v kulturnem sporedu nastopili Partizanski pevski zbor ter učenci osnovne šole Metlika, osnovne šole Podzemelj in glasbene šole Andreja Bajuka.

S slovesnostjo Vranov let, ki so jo organizirali občina Metlika, združenje borcev za vrednote NOB Metlika, združenje slovenskih častnikov Bela krajina in društvo Vranov let, so obudili spomin na pobeg 87 britanskih vojnih ujetnikov iz nemškega taborišča v Mariboru med 2. svetovno vojno avgusta 1944.

Dogodku je prisostvoval tudi Stanislav Zavodnik, ki je edina še živeča priča omenjenega pobega. Zavodnika je spremljal sin Uroš, ki je opisal takratni pobeg.

