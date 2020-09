Davi na cestah plaz in podrta drevesa

Davi ob 5.19 je na relaciji Sevnica-Tržišče, občina Sevnica, zemeljski plaz zasul del cestišča. Na terenu so dežurni pri podjetju CGP, ki bodo plaz odstranili.

Ob 4.39 sta na relaciji Zgornja Pohanca-Pečice, občina Brežice, dve podrti drevesi onemogočali varen promet z vozili. Drevesi so odstranili dežurni pri podjetju KOP Brežice.

Ob 5.26 se je v bližini naselja Sremič, občina Krško na cesto podrlo drevo in onemogočilo promet. Drevo je razžagal in odstranil dežurni pri podjetju Kostak Krško.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ na izvodu tkg ulica zelena pot;

- od 10:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP USER na izvodu S.O. ROMI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 15:00 zaradi del motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS PRI SEMIČU, TP KRUPA;

- od 8:00 do 14:00 bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NESTOPLJA VAS, TP VODOVOD NESTOPLJA VAS, TP BREZJE PRI SEMIČU, TP PUGLED, TP BRSTOVEC, TP VINJI VRH PRI SEMIČU, TP STRANSKA VAS 2 PRI SEMIČU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1;

- od 10:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA, TP HRUŠICA MLIN;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZNIK;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABERNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP STUDENEC;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SPAR TREBNJE na izvodu OB CESTI PROSTOZRAČNO;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJENICE na izvodu PROTI ČATEŽU.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 12:00 na območju TP HRASTNO nizkonapetostni izvod SLAPE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Zakot 3 med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP BUČKA nizkonapetostni izvod BUČKA, BUČKA nizkonapetostni izvod JARČJI VRH in BUČKA nizkonapetostni izvod MOČVIRJE med 8. in 14.30 uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP ŽABJEK nizkonapetostni izvod ŽURKOV DOL med 8.10 in 14.10 uro.

