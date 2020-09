Celjani svojo moč pokazali tudi v Dobovi

28.9.2020 | 08:00

Dobova - Aktualni slovenski rokometni prvaki iz Celja so tudi na tekmi 4. kroga Lige NLB pokazali svojo moč. Na včerajšnjem gostovanju pri zasedbi Dobove, ki je prvič po prenovi zaigrala v domači dvorani, so slavili zmago s 37:22.

Že v petek sta se zmag razveselili zasedbi ekipi Trima Trebnjega in Maribora Branika, v soboto pa so par točk vpisali rokometaši Jeruzalema Ormoža, ki so premagali Ribničane. Ljubljane in Slovenj Gradca 2011. V soboto bi morala biti na sporedu tudi tekma med Urbanscape Loko in Gorenjem Velenjem, a je ta zaradi zdravstvenih težav v gostujoči ekipi prestavljena na kasnejši termin.

LIGA NLB, 4. KROG:

Nedelja, 27. septembra:

MRD DOBOVA : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 22:37 (12:21)

Markušić 6, Šibanc (3) in Kozolić po 3; Garguč 6, Šarac in Novak (4) po 5.

Igralec tekme: Gal Marguč (RK Celje Pivovarna Laško)

Celjani so na obračunu ekip z vrha in dna prvenstvene lestvice Lige NLB zanesljivo osvojili nov par točk in imajo po štirih krogih stoodstoten izkupiček.

Dvomov o razpletu ni bilo že od začetka, domači so kolikor toliko držali ritem gostov do sredine prvega polčasa in zaostanka 7:10 in 8:11, ko so bili nazadnje pri -3.

Do konca prvega dela so nato Celjani z delnim izidom 10:3 že praktično odločili zmagovalca, popuščali pa niso niti v nadaljevanju. Hitro so prišli do desetih golov prednosti, to pa so potem počasi povečevali in na koncu dvoboja je bilo na semaforju zanesljivih +15.

Pri domačih se je s šestimi goli najbolj izkazal Dorian Markušić, pri gostih pa je toliko zadetkov dosegel tudi Gal Marguč.

V naslednjem krogu bodo Celjani v nedeljo, 4. oktobra, gostili Trimo Trebnje, ki je po štirih krogih prav tako še neporažena ekipa na drugem mestu lestvice, Dobova pa bo dan prej gostovala pri Gorenju.

IZJAVI PO TEKMI:

Benjamin Teraš, trener Dobove: "Ekipa Celja Pivovarne Laško je absolutni favorit Lige NLB in tudi tokrat se je to pokazalo. Nikakor nismo uspeli zaustaviti napada tekmecev. Večali so prednost iz minute v minuto. Bili so boljši. Na tekmo smo se pripravljali tako, da smo več ali manj popravljali svoje napake in se osredotočali na razvoj svoje igre. Nekatere stvari smo izboljšali. Razlika v kakovosti je bila previsoka in temu primeren je bil tudi rezultat."

Tomaž Ocvirk, trener Celja Pivovarne Laško: "Zadovoljen sem z začetkom tekme, saj smo se držali dogovora, da v tekmo vstopimo z maksimalnim pristopom. Sledil je manjši padec, a kljub temu smo prvi del odigrali kar na visoki ravni in ga tudi visoko dobili. V drugem polčasu smo delali nekaj nepotrebnih napak, ki se nam tokrat sicer niso močno poznale, močnejše ekipe pa takšne stvari izkoristijo. Z menjavami smo skrbeli za svežino, to se je poznalo v zaključku tekme, ki smo ga znova odigrali na način, kot si ga želimo."

Ormožani nadigrali podprvake

Sobota, 26. septembra:

RK JERUZALEM ORMOŽ : RD RIKO RIBNICA 36:25 (21:15)

Žuran 7, Čudič 6; Pucelj 5 (2), Ranisavljević 4.

Igralec tekme: Rok Žuran (RK Jeruzalem Ormož)

Prleki so se dobesedno poigrali z Ribničani in jih zanesljivo premagali. Po tretji zmagi so napredovali na peto mesto prvenstvene lestvice, rokometaši iz dežele suhe robe pa so po drugem porazu v tej sezoni zdrsnili na sedmo.

Ormožani so od prve minute imeli vse niti igre v svojih rokah, vselej so bili za korak ali dva pred Ribničani. Že v zgodnjem obdobju tekme so si priigrali prednost šestih golov (9:3).

V nadaljevanju so malenkostno pustili in tekmecem dovolili, da so se jim približali na dva gola (12:10 in 13:11).

Po teh kriznih trenutkih so se znova razleteli na igrišču in na polčasu vodili z 21:15, v drugem polčasu pa povsem zasenčili goste in jim odčitali pravo učno uro rokometa.

V domači ekipi, ki jo vodi Saša Prapotnik, sta bila najbolj učinkovita Rok Žuran s sedmimi in Bojan Čudič s šestimi goli, še trije igralci pa so dosegli po pet golov - Martin Hebar, Jure Kocbek in Tilen Kosi. V razglašeni gostujoči ekipi je Jan Pucelj dosegel pet zadetkov.

Ormoška zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Novem mestu, ribniška pa bo gostila Koper. Obe tekmi bosta v soboto, 3. oktobra.

IZJAVI PO TEKMI:

Saša Prapotnik, trener Jeruzalema Ormoža: "Odigrali smo eno najboljših tekem v zadnjih letih ter ugnali močnega in zmeraj neugodnega tekmeca. Vse nam je šlo od rok in nog, Ribničanom pa ni šlo prav nič po načrtih. Od zadnje zmage proti Riku Ribnici v Hardeku je minilo skoraj pet let in res sem vesel te zmage. Čestitke moji ekipi!"



Damjan Škaper, trener Rika Ribnice: "Mlačno smo vstopili v tekmo in to je Jeruzalem Ormož hitro izkoristil ter ušel na varno razliko. Tokrat nam ni šlo prav nič po načrtih. Tekmo bo potrebno dobro analizirati in popraviti napake do naslednje tekme s Koprom. Čestitke gostiteljem za zmago, res so odigrali vrhunsko tekmo."

lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 4 4 0 0 139:97 8

2. Trimo Trebnje 4 4 0 0 127:114 8

3. Gorenje 3 3 0 0 88:68 6

4. Maribor Branik 4 3 0 1 116:98 6

5. Jeruzalem Ormož 4 3 0 1 129:117 6

6. Slovenj Gradec 2011 4 2 0 2 109:107 4

7. Riko Ribnica 4 2 0 2 117:120 4

8. Butan plin Izola 4 1 1 3 98:107 3

9. Ljubljana 4 1 1 2 88:105 3

10. Koper 4 1 0 3 99:103 2

11. Urbanscape Loka 3 1 0 2 76:86 2

12. Krka 4 1 0 3 95:108 2

13. Grosist Slovan 4 0 0 4 98:124 0

14. Dobova 4 0 0 4 97:122 0

