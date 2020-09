Pancar brez točk, Gajser četrti

28.9.2020 | 08:15

Foto: AMZS

Mantova - Prireditelji dirke svetovnega prvenstva v motokrosu v Mantovi so po pritožbi spremenili vrstni red v drugi vožnji, posledično pa se je spremenil tudi vrstni red v seštevku dirke. Zmagal je tako Švicar Jeremy Seewer in ne Španec Jorge Prado, Tim Gajser pa je končal na četrtem mestu in ne na tretjem. Je pa obdržal vodstvo v SP s 316 točkami.

Gajser je ostal zmagovalec druge vožnje elitnega razreda MXGP, pritožbe pa so spremenile vrstni red za njim. Prado je tako padel na četrto mesto, s tem pa tudi izgubil skupno zmago.

V seštevku dirke je namreč po novem vrstnem redu druge vožnje slavil Seewer s 45 točkami, pred Gajserjem pa sta končala še Nizozemec Glenn Coldenhoff in Prado, oba sta zbrala po 40 točk. Gajser je dirko končal z 38 točkami po osmem mestu v prvi vožnji in zmagi v drugi, kar je po novem zadoščalo za četrto mesto.

Skupno pa je Gajser ostal novi vodilni v seštevku. Ima 316 točk, prehitel je doslej vodilnega Italijana Antonia Cairolija (311), tretji je Seewer s 300 točkami.

Preden so v vodstvu tekmovanja po pritožbah spremenili vrstni red, je Gajser stopil na zmagovalni oder kot tretji v seštevku dirke. Tako kot že na nekaj letošnjih dirkah ga je še boljšega izida stala ena slaba vožnja, tokrat je bila to prva, v kateri je zelo slabo startal in se zapletel ob padcu moštvenega sotekmovalca Mitcha Evansa. Nato se je moral reševati iz položaja daleč od prvih mest, a je z 21. mesta nazadnje vendarle še prišel do osmega.

Njegov najresnejši konkurent v boju za naslov prvaka Cairoli je bil tretji, na drugem mestu je vožnjo končal Prado, zmagal je Seewer.

V drugi vožnji pa je Gajser opravil precej bolje in se po boljšem startu na polovici mimo Prada prebil v vodstvo in ga zadržal do konca. Drugi je bil sprva Prado, tretji pa Francoz Romain Febvre. A ta dirkača sta po pritožbi zdrsnila na četrto in peto mesto, za zmagovalcem Gajserjem pa sta se znašla Coldenhoff in Seewer.

Skupno na dirki je najprej na zmagovalnem odru zmago slavil Prado, Seewer je bil drugi, Gajser pa tretji. Ko pa so upoštevali popravljene izide druge vožnje, se je na vrh dirkaškega rezultatskega seznama prebil Švicar pred Coldenhoffom in Pradom, Gajser pa je ostal pri enakem točkovnem izkupičku, a je izgubil tretje mesto.

V drugi vožnji pa je imel podobne težave kot Gajser v prvi Cairoli, Italijan je namreč po težavah z očali in padcu iztržil le 15. mesto. To je pomenilo, da je v seštevku SP zdaj rdečo številko vodilnega prevzel Gajser, ki ima pet točk več od Italijana.

Pancar brez novih točk

Jan Pancar v šibkejšem razredu MX2 se v kvalifikacijah ni izkazal, saj je dosegel šele 27. čas. V prvo vožnjo se je podal dokaj zadržano in nikakor ni uspel dvigniti tempa dirkanja na zahtevni progi, da bi se prebil med dvajseterico, ter je skozi cilj pripeljal na 25. mestu. Tudi druga vožnja ni šla po njegovih željah. Prvo merilno mesto je prevozil šele osemindvajseti, na koncu pa je zasedel 29. mesto ter tudi v drugo ostal brez novih točk v skupni razvrstitvi točkovanja za svetovno prvenstvo. Skupno na dirki je pristal na 32. mestu, kar ni prav lep obet za še dve dirki, ki bosta na tem prizorišču v naslednjem tednu.

* Izidi:

* MXGP:

- 1. vožnja: 1. Jeremy Seewer (Švi), 2. Jorge Prado (Špa), 3. Antonio Cairoli (Ita) ... 8. Tim Gajser (Slo);

- 2. vožnja: 1. Tim Gajser (Slo), 2. Glenn Coldenhoff (Švi), 3. Jeremy Seewer (Švi);

- dirka skupno: 1. Jeremy Seewer (Švi) 45, 2. Glenn Coldenhoff (Niz) 40, 3. Jorge Prado (Špa) 40, 4. Tim Gajser (Slo) 38;

- SP skuono (9): 1. Tim Gajser (Slo) 316, 2. Antonio Cairoli (Ita) 311, 3. Jeremy Seewer (Švi) 300;

- MX2:

- skupno na dirki: 1. Thomas Kjer Olsen (Dan) 40, 2. Jed Beaton (Avs) 39, 3. Ben Watson (VBr) 37 ... 32. Jan Pancar (Slo) 0;

- SP skupno (9): 1. Tom Vialle (Fra) 386, 2. Jago Geerts (Bel) 356, 3. Maxime Renaux (Fra) 295 ... 19. Jan Pancar (Slo) 62

STA