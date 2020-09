Nov rekord Mozirskega gaja - najtežja buča Janka Lovšeta dosegla 713 kg

28.9.2020 | 08:15

V soboto, 26. septembra, so v Mozirskem gaju organizirali že jubilejno, 10. tekmovanje za najtežjo bučo. Med vsemi bučami velikankami so stehtali kar dve, ki sta bili težji od 700 kg, in dosegli nov rekord. Ko so namreč na tehtnico postavili »orjakinjo« Janka Lovšeta z Velike Ševnice pri Trebnjem, so se številke ustavile na 713 kg. S tem je Lovše presegel zadnji rekord Mozirskega gaja, ki ga je dosegel leta 2016 s 697 kg in s tem, kot dodajajo organizatorji tekmovanja, premagal kar samega sebe. Drugo mesto je dosegel Uroš Fifolt, prav tako Dolenjec iz Koroške vasi, z bučo, ki je tehtala 704 kg.

Fifolt z najtežjo lubenico

Čeprav Fifolt torej ni ubranil lanskoletnega naslova prvaka, pa je vseeno poskrbel, da so v Mozirskem gaju tokrat poleg najtežje buče dosegli še en rekord. Stehtali so namreč najtežjo lubenico, ki je bila težka kar 69 kg. Zadnji rekord je bil 60 kg, ki ga je prav tako držal Uroš Fifolt.

Letošnja letina je bila sicer za buče očitno odlična, saj je večina tehtala več kot 200 kg. Vse stehtane buče velikanke so zdaj v Mozirskem gaju na ogled do 11. oktobra.

M. K.; foto: Mozirski gaj

