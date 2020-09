Na mednarodni računalniški olimpijadi tudi Domen Hočevar z Gimnazije Novo mesto

28.9.2020 | 10:30

Ekipa programerjev pred FE UL, od leve proti desni: Lan Sevčnikar, Jakob Schrader, Domen Hočevar in Benjamin Bajd (foto: ZOTKS)

V Singapurju bi se julija morala odviti 32. mednarodna računalniška olimpijada (IOI 2020 Singapore). Zaradi pandemije koronavirusa so jo organizatorji prestavili ter jo tako na daljavo izpeljali med 13. in 19. septembrom 2020.

Konkurenca dijakov iz celega sveta ni bila okrnjena, saj je na olimpijadi sodelovalo 341 tekmovalcev iz 87 držav. Pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) so naše barve na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani zastopali Benjamin Bajd in Jakob Schrader, ki se programiranja učita v Zavodu za računalniško izobraževanje Ljubljana (ZRI), Domen Hočevar iz Gimnazije Novo mesto in Lan Sevčnikar z II. Gimnazije Maribor. Mladi programerji so v dveh tekmovalnih dnevih vsak dan programirali po pet ur, Benjaminu Bajdu pa je uspelo osvojiti bronasto odličje. Ekipo so na fakulteti spremljali vodja ekipe in član komisije ZOTKS dr. Darko Pevec ter Simon Weiss in Žiga Željko.

Državno tekmovanje v programiranju je v okviru Festivala inovativnih tehnologij (FIT) – programiranje za srednje šole v različnih programskih jezikih potekalo sredi marca na daljavo. Štirje najboljše uvrščeni na državnem tekmovanju so bili nato izbrani v ekipo, ki je pod okriljem ZOTKS na mednarodni računalniški olimpijadi zastopala Slovenijo.

M. K.