Včeraj potrjenih 39 okužb (tri pri nas), umrla dva bolnika s covidom-19

28.9.2020 | 12:45

Včeraj so v Sloveniji ob opravljenih 909 testiranjih potrdili 39 okužb z novim koronavirusom. Dva bolnika s covidom-19 pa sta umrla. V bolnišnici se je zdravilo 79 bolnikov, od tega 16 na intenzivni negi. Devet bolnikov so iz bolnišnice odpustili.

Gre za najnižje število potrjenih okužb po 6. septembru. Manjše število potrjenih okužb gre pripisati manjšemu številu opravljenih testov, pa vendar je denimo prejšnjo nedeljo ob le malce več opravljenih testih bilo potrjenih 50 novih okužb.

V Sloveniji je bilo včeraj 1639 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, skupno pa so doslej okužbo potrdili pri 5388 osebah. Umrlo je 149 oseb s covidom-19.

Zadnji podatki kažejo, da je med 16 bolniki s covidom-19, ki potrebujejo intenzivno nego, 11 takih, ki so na ventilatorju.

Po starosti

Največ okužb so včeraj potrdili v starostni skupini med 35 in 44 let, in sicer dvanajst. Osem novih okužb je med starimi od 25 do 34 let, ena manj pa v skupini od 15 do 24 let. Po štiri okužbe so potrdili v starostnih skupinah od 45 do 54 in od 55 do 64 let, dve v skupini od 75 do 84 let ter eno v skupini od 5 do 14 let.

Po občinah

Največ novih okužb z novim koronavirusom so včeraj potrdili v Ljubljani, kjer je trenutno okuženih 348 občanov oziroma 0,118 odstotka prebivalcev. Po enega ali dva nova primera so odkrili še v 26 občinah po državi. Najvišje deleže aktivno okuženih imajo v občinah Črna na Koroškem (0,945 %), Log - Dragomer (0,547 %) in Pivka (0,502 %).

Po eno okužbo so včeraj zaznali v Novem mestu, Trebnjem in Sodražici.

M. K.