Povzročiteljici nesreč pod vplivom alkohola - ena s kar 3,6 promila v prometni znak

28.9.2020 | 11:40

Zdaj je znano, zakaj je 52-letnica včeraj v Sevnici podrla prometni znak - v krvi je imela kar 3,6 promila alkohola! (foto: PGD Sevnica)

Črnomaljski policisti so bili v noči na nedeljo obveščeni o prometni nesreči pri Tribučah. 22-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v prometno signalizacijo. Lažje poškodovano so oskrbeli v zdravstvenem domu. Policisti so še ugotovili, da je vozila pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imela 0,61 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so ji izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

O prometni nesreči v krožišču na Planinski cesti so bili policisti PP Sevnica obveščeni včeraj nekaj pred 14. uro. Ugotovili so, da je 52-letna voznica osebnega avtomobila v krožišču zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom in trčila v prometni znak, ki je po trčenju padel na avtomobil voznika, ki je stal na uvozu v krožišče. Povzročiteljica, ki se v nesreči ni poškodovala, je imela v litru izdihanega zraka 1,74 miligrama alkohola (3,6 promila). Odvzeli so ji vozniško dovoljenja, prepovedali nadaljnjo vožnjo, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brez veljavnih vozniških dovoljenj in pijan oziroma pod vplivom drog

V soboto okoli 22. ure so policisti PP Novo mesto med kontrolo prometa pri naselju Muhaber ustavili voznika osebnega avtomobila Ford focus. Med postopkom so ugotovili, da 36-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,00 mg alkohola (dva promila). Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V noči na nedeljo. so v Gorenjem Podborštu kontrolirali voznika osebnega avtomobila Citroen C5. 18-letnemu vozniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost prepovedanih drog, opravljanje strokovnega pregleda pa je odklonil. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah seznanili sodišče.

Zasegli avtomobil

Policisti PP Krško so včeraj dopoldne v Krškem ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. 23-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je vozil neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so mu zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V sedmih urah ustavili 18 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola

Policisti PU Novo mesto so od sobote od 18. ure, do nedelje, do 1. ure, na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozilih in ugotavljali druge kršitve cestno prometnih predpisov. Ustavili in kontrolirali so 405 voznikov in v 18. primerih ugotovili, da kršitelji vozijo pod vplivom alkohola. Deset voznikov je imelo v litru izdihanega zraka do 0,52 miligrama alkohola, osem voznikov pa je imelo v litru izdihanega zraka več kot 0,52 miligrama alkohola. Enemu izmed kršiteljev, ki je vozil pijan in ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, so, kot že omenjeno, avtomobil zasegli. Pijan voznik je v avtomobilu prevažal partnerico in dva otroka. Ob vseh ugotovljenih kršitvah so voznikom izdali plačilne naloge in na sodišče naslovili obdolžilne predloge.

Vlomi in tatvine

V noči na petek je med Stransko vasjo in Semičem nekdo z drogov ukradel okoli 500 metrov telekomunikacijskega kabla in poškodoval dva drogova. Po prvih ocenah je povzročil za 3000 evrov škode.

Med 20. 9. in 25. 9. je v Trebnjem neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel zlat nakit, mobilni telefon in sesalnik. Lastnike je oškodoval za okoli 1200 evrov.

V Srebrničah je v petek med 17. in 21. uro nekdo vlomil v skladišče podjetja in odnesel dve motorni žagi, mešalnik za lepilo, vrtalno kladivo, tri kotne brusilke, dvigalko, škarje za rezanje železa in reflektor. Podjetje je oškodovano za 3500 evrov.

V naselju Vrh pri Šentjerneju je v petek med 17. in 23. uro neznanec vlomil v stanovanjsko hišo in izmaknil zlat nakit in denar. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za več kot 10.000 evrov.

Z dvorišča stanovanjskega bloka v Trebnjem je nekdo odpeljal motorno kolo Honda CBR 1000 RR, rdeče modre barve, letnik 2005, registrskih oznak LJ 88-JC.

V minuli noči so v Dobravici na območju Šentjerneja trije neznanci skozi okno vlomil v hišo. Odnesli niso ničesar, saj so pobegnili, ko jih je pri dejanju zalotila oškodovanka. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti PU Novo mesto so na območju Dolnjega Kota (PP Dolenjske Toplice) izsledili in prijeli državljana Libije in državljana Sirije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.