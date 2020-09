Moja zdravnica 2020 je ginekologinja Hatije Ismaili iz SB Novo mesto; Moj ortoped 2020 Gregor Kavčič

28.9.2020 | 17:00

Sprejem pri predsedniku republike (foto: Nebojša Tejić/STA)

Ljubljana/Novo mesto - Letošnja dobitnica naziva Moja zdravnica je ginekologinja Hatije Ismaili. Podelitev laskavih nazivov zdravnikom, ki jo tradicionalno prireja revija Viva, je potekala danes v ljubljanskem Cankarjevem domu. Govornik je bil minister za zdravje Tomaž Gantar, nagrajence pa je po podelitvi v predsedniški palači sprejel predsednik republike Borut Pahor.

Dobitnica naziva Moja zdravnica 2020 Ismailijeva se je v Slovenijo preselila pred 17 leti, po študiju medicine na hrvaški Reki. Kot ginekologinja se je zaposlila v novomeški splošni bolnišnici, kjer še vedno dela. Kot je dejala na današnji podelitvi, ji priznanje pomeni zelo veliko, jo pa hkrati tudi zavezuje, da svoje znanje nadgrajuje, da se posveti morebitnim napakam, jih odpravi in postane še boljša.

Ismailijeva je poudarila, da verjetno pacientke še bolj kot strokovno opravljena operacija, prisotnost in pomoč v porodnišnici prepriča njeno zanimanje za celotno zgodbo njihovega življenja. Dodala je, da se je svojih pacientk najbrž dotaknila prav z osebnim pristopom in iskreno željo po tem, da bi jim lahko celostno pomagala, ne le kot zdravnica, ampak kot človek.

Moj ortoped 2020 je Gregor Kavčič

Tokratni izbor Moj zdravnik je bil že 24. po vrsti. Bralci revije Viva so preko spleta ali po pošti skupaj oddali 2014 glasovnic zdravnikom različnih specialnosti, ki so jih organizatorji razvrstili v deset kategorij: družinski zdravnik, pediater, ginekolog, onkolog, zobozdravnik, urolog, kardiolog, nevrolog, oftalmolog in ortoped.

Bralci so Ismailijevo izbrali za Mojo ginekologinjo, ker pa je prejela največ glasov, je postala tudi Moja zdravnica leta 2020. Moja družinska zdravnica je postala Mirela Mićić Despotović, Moj zobozdravnik za leto 2020 je Rok Jurca, pediater je Denis Baš, onkolog Marko Hočevar, urolog Simon Hawlina, nevrologinja Lidija Žitnik, oftalmologinja Brigita Cvetko, naziv Moj kardiolog sta dobila dva: Igor Krajnc in Vojko Kanič, Moj ortoped 2020 pa je Gregor Kavčič.

Minister Gantar je sicer v govoru poudaril, da so dobitniki priznanj izjemni posamezniki, ki delujejo povezujoče, vlivajo optimizem in tudi zaupanje v zdravstvo. Prireditev Moj zdravnik po njegovih besedah vsako leto izpostavi posameznike, ki v zdravstvenem sistemu pomenijo ogromno. Opozoril je, da je epidemija covida-19 še dodatno izpostavila pomen sodelovanja in multidisciplinarnega pristopa bolniku.

Tudi predsednica komisije za podelitev priznanj Maja Kozlevčar Živec je v nagovoru poudarila ključni pomen dobrega sodelovanja zdravnikov in njihovih varovancev. Orkan virusa je po njenih besedah tudi v Sloveniji močno zamajal organizacijo zdravstva. "Zavedli smo se, da tudi zdravi s svojim odgovornim ravnanjem ščitimo ne le sebe, ampak tudi svojce, bolne in ogrožene, in kako pomembno je delovanje na preventivnem področju, da je nato zdravljenja čim manj," je še dodala.

Predsednik Pahor je na sprejemu v predsedniški palači čestital nagrajenkam in nagrajencem ter organizatorjem akcije, s katero bolniki lahko z veseljem povedo, da imajo zdravnike radi. Navzočim zdravnicam in zdravnikom se je posebej zahvalil za pomembno družbeno poslanstvo, ki ga opravljajo, obenem pa je posebej opozoril tudi na vlogo politike pri zagotavljanju ustreznih pogojev za njihovo delo, so sporočili iz urada predsednika.

"Dozoreti mora spoznanje, da je sredi najtežjih okoliščin, ki smo jim sedaj priča, treba v političnem razredu ob veliki pomoči stroke razmišljati o strukturnih spremembah, potrebnih za to, da bo lahko ta sistem v času sedanje krize in zlasti po njej deloval tako, da ne bomo imeli neustreznih čakalnih dob in drugih strukturnih problemov, s katerimi se soočamo," je pozval Pahor. Opozoril je, da bi bile prepozno uveljavljene spremembe v škodo bolnikov, čemur se moramo v celoti izogniti.

STA; M. K.