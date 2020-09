Spet razsuta hlodovina - tokrat po cesti in v nasproti vozeče osebno vozilo

28.9.2020 | 18:50

Simbolna slika (foto: Bobo)

Danes ob 15.52 se je na cesti Metlika-Novo mesto pri naselju Dole v občini Metlika prevrnila prikolica tovornega vozila. Po cestišču in v nasproti vozeče osebno vozilo se je razsula hlodovina. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so voznika osebnega vozila oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na osebnem vozilu, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa in z absorbentom posuli razlite motorne tekočine. Ker je bila cesta zaprta za promet, so dežurni delavci CGP Novo mesto s prometno signalizacijo preusmerili promet, zavarovali poškodovano obcestno ograjo ter počistili cestišče.

Oljni madež na cesti

Ob 10.13 je bil na Belokranjski cesti v Novem mestu na cestišču oljni madež. Gasilci GRC Novo mesto so nevtralizirali in oprali madež v dolžini okoli 200 metrov.

Razkuževali Tončkov dom

Ob 8.26 so na Lisci, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica razkuževali okolico in prostore Tončkovega doma na približno 400 kvadratni metrih.

M. K.