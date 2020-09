V trku poškodovani dve osebi

29.9.2020 | 08:30

Včeraj ob 17.52 sta na Cesti 4. julija v Krškem trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev in pomoč reševalcem NMP Krško. Reševalci NMP Krško so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju in prepeljali v UC Brežice.

Odstranili sršenje gnezdo

Ob 17.44 so na Velikih Malencah, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz stanovanjskega objekta.

Kadilo se je iz vozila

Ob 17.44 se je na avtocesti pri izvozu Kronovo, občina Novo mesto, kadilo iz osebnega vozila. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali vozilo in ugotovili, da do požara ni prišlo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije: na območju transformatorske postaje SLOGONSKO nizkonapetostni izvod ZEVNIK med 8.00 in 12.00 uro, na območju transformatorske postaje Boštanj 2 med 11.00 in 13.00 uro, na območju transformatorske postaje MALE VODENICE nizkonapetostni izvod MALE VODENICE-SKS LEVO med 8.00 in 9.30 uro ter na območju transformatorske postaje SPODNJI GRIČ nizkonapetostni izvod MENCINGERJEVA ZGORAJ med 8.00 in 13.00 uro.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 80.0 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJI SUHOR PRI VINICI;

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU, na izvodu Vodovod v dolino.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.30 do 10.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČA2, izvod Proti Iskri,

- od 8.00 do 15.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRUPA, TP STRANSKA VAS PRI SEMIČU.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 10.00 do 11.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠEVEC;

- od 21.00 do 21.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR-ELEKTRO;

- od 22.00 do 23.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TPC MERCATOR;

- od 23.30 do 00.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BAZENI DOL. TOPLICE;

- od 23.30 do 0.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TOPLICE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEŠČE;

- od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTRAVBERK.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.30 do 10.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA;

- od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC, na izvodu ZVALE.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah danes med 8.00 in 14.00 prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje HOM VAS nizkonapetostni izvod VZHOD NEBESA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.