Od sedaj bodo vsako leto "Skupaj pobirali sadove"

29.9.2020 | 10:20

Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

Šentrupert - Ob Dnevih evropske kulturne dediščine so v muzeju na prostem v Deželi kozolcev v soboto pripravili dogodek Skupaj pobiramo sadove. Kot so sporočili iz Zavoda Dežela kozolcev, bo dogodek postal tradicionalen in bo potekal vsako leto 26. septembra, pri čemur pa upajo, kot pravijo na zavodu, da bo prihodnje leto še več udeležencev.

Pred sedmimi leti so takratni 90-letniki občine Šentrupert v muzeju Dežela kozolcev sadili sadna drevesa, na tokratnem dogodku pa so starejši od 80 let obirali jabolka. Ob tem so pripovedovali zgodbe, prigode in se družili. Nabrana jabolka so v Zavodu Dežela kozolcev s sosedom Premrlom že zmleli, stisnili in pripravili jabolčni sok, ki ga bodo podarili.

Direktorica Zavoda Dežela kozolcev Alenka Stražišar Lamovšek je ob tem povedala: »Hvaležni smo za dediščino, ki so jo naši predniki ohranili in jo delijo z nami. Dediščina pa nastaja tudi danes in želim si, da bi jo pravilno peljali. Muzeji smo tu le zato, da fizično poskrbimo za dediščino, pravi lastniki dediščine pa smo prav vsi in na nas je kako bo z njo v prihodnje«.

M. L.-S.

