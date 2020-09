Spremenili režim vstopa v bolnišnico

4h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni toto

kaj naj naredijo rudarji ki gredo pod zemljo in ni nobene garancije da se bodo po končani izmeni vrnili na površje. Zaščito na sebe in delati in ne sejati samo strah in stokati izbrali ste poklic in ko ste izbirali ste morali vedeti kaj vas čaka ko se bo treba odzvati ali sonce ali zima ali bakterija ali virus ali lahko ali težko. Kakšne vrste kakšne kolone pred vrati kaj je to zaščito in delo edino to se šteje. Davkoplačevalci smo izdvojili prevelik denar za zaščitna sredstva da se sedaj stoji pred vrati in prosi vaše miloščine ali se boste usmili čakajočih ali ne. Sedaj je samo zdravstvo dokončno dotolko naš zdravstveni sistem, sicer je pa to vse odraz vladajoče elite skozi vsa leta naše slavne samostojnosti in demokracije. To je res demokracija kar se sedaj dogaja z ljudmi. Ostanite zdravi.