Gostom lokala grozil s kijem in napadom psa

29.9.2020 | 12:10

Razsuta hlodovina je padla na avto. (Foto: PP Metlika)

Razsuti hlodi (Foto: PP Metlika)

Novo mesto - Včeraj okoli 21.30 so policiste poklicali na pomoč iz lokala v Dolenjskih Toplicah, kjer naj bi neznanec s kijem grozil gostom lokala. Policisti so vzpostavili javni red in mir in zbrali obvestila. Po prvih ugotovitvah naj bi 40-letni kršitelj v lokalu porinil enega izmed gostov, ki je padel, in se sprl z drugimi gosti. Kasneje naj bi kraj zapustil, nato pa se v lokal ponovno vrnil s kijem in z njim grozil. Prav tako naj bi gostom grozil tudi z napadom psa, ki ga je imel s seboj. Policisti so zasegli kij, okoliščine pa še preiskujejo in bodo na podlagi zbranih ugotovitev zoper kršitelja ustrezno ukrepali.

Razsuta hlodovina padla na avtomobil

Kot smo že poročali, se je včeraj okoli 16. ure na cesti Novo mesto - Metlika prevrnila prikolica tovornega vozila, naloženega s hlodi. Policisti PP Metlika, ki so opravili ogled kraja prometne nesreče in zbrali obvestila, so ugotovili, da je 38-letni voznik vozil tovorno vozilo s priklopnikom z naloženo hlodovino iz smeri Metlike proti Novem mestu, med Hrastom pri Jugorju in Dolami pa je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zaradi česar je priklopnik zanihal in se prevrnil. Razsuta hlodovina je padla na osebni avtomobil, ki ga je voznik pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Lažje poškodovanega voznika osebnega avtomobila so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila cesta na tem delu zaprta med 16. in 18. uro.

Vlomi in tatvine

Z dvorišča stanovanjske hiše v Krmelju je v noči na 28. 9. nekdo odtujil osebni avtomobil Volkswagen passat variant, letnik 2015, kovinsko sive barve, registrskih oznak KK NL-366.

V ulici V Brezov log v Novem mestu je nekdo vlomil v vrtno uto in odtujil vbodno žago, električno rezilko, kotni brusilnik in kovček z vijaki.

Na parkirnem prostoru v Kanižarici na območju PP Črnomelj je med 14. in 22. uro neznanec vlomil v osebni avtomobil in iz predala armaturne plošče odtujil denarnico z gotovino, bančnimi karticami in dokumenti. Lastnico je oškodoval za okoli 400 evrov.

Nezakonito prestopila državno mejo

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Gornje Težke Vode izsledili in prijeli dva državljana Maroka, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Postopki s tujcema še niso zaključeni.

M. L.-S.