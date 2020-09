V Krko so se iztekale fekalne vode

29.9.2020 | 13:45

Župan Gregor Macedoni je na včerajšni novinarski konferenci predstavil aktualno tematiko v mestni občini in projekte, ki so v teku. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Kot smo poročali tudi v Dolenjskem listu, je pod Kandijskim mostom večkrat prišlo do nenavadnih izlivov v reklo Krko. Na to so občani v zadnjem obdobju, po besedah župana Gregorja Macedonija na včerajšnji mesečni novinarski konferenci, večkrat opozarjali tudi Mestno občino Novo mesto, kjer so se na podlagi ugotovitev novomeške Komunale odločili, da je potrebno hitro ukrepati in zadevi priti do dna.

Komunala, ki je opravila tudi fizične preglede v kanalizacijskem sistemu, je ugotovila, da je bil projekt hidravličnih izboljšav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Novem mestu, v sklopu katerega se je prenovila tudi Kandijska cesta in je bil zaključen pred petimi leti, v delu neustrezno izpeljan. »Zato smo na občini takoj pristopili k temu, da na eni strani ugotovimo odgovornost izvajalcev oz. vseh, ki so bili vključeni v izvedbo projekta, in na drugi, da to saniramo in izvedeno priklope objektov na ustrezen način,« je poudaril Macedoni.

Na občini so za reševanje tega problema ustanovili revizijsko komisijo, ki bo predvidoma novembra pripravila končno poročilo o odstopanjih pri postopkih in izvedbi ter ugotovitev odgovornih oseb oz. izvajalcev za odstopanja. Komisija je v septembru pregledala vso dokumentacijo in ugotovila, da po vsej verjetnosti niso bile pravilno izvedene prevezave odvajanja fekalnih voda iz petih zgradb v Kandiji. Namesto na novo pripravljeni fekalni vod, je odvajanje fekalij ostalo priklopljeno na prejšnji mešani vod, ki je sedaj namenjen odvajanju meteornih voda z neposrednim izpustom v reko Krko. To so po zdajšnjih podatkih Renault minuta, Picerija Totalka in TPV, večstanovanjski blok na Kandijski cesti in dve stanovanjski hiši.

Občina bo sanacijo izvedla sama, po ocenah pa naj bi stala med 40 in 50 tisoč evri. Župan je še dejal, da bodo glede na analizo odgovornosti pristopili tudi k ustreznim pravnim postopkom, če bodo ugotovili, da jih lahko sprožijo.

M. Ž.