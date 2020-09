V Šentjerneju kmalu do doma starejših občanov?

29.9.2020 | 17:30

Šentjernejski občinski svetniki na izredni občinski seji.

Šentjernej - Skrb za starejše je pri nas vsakodnevna tema, sploh zdaj, ko je v igri demografski sklad. A tudi v Šentjerneju se o gradnji svojega doma za starejše občane pogovarjajo že desetletje, zdaj pa se končno le nekaj premika.

Robert Žvižaj

Občinski svetniki so na izredni seji pretekli teden soglašali s pridobitvijo koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domu za starejše v občini. Podjetje SeneCura Š dom starejših občanov d.o.o. se bo javilo na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše občane ministrstva in upajo, da bodo uspešni. Po optimističnem scenariju bi dom s 150 posteljami lahko imeli v dveh letih. Idejno zasnova doma in program socialne oskrbe v občini je predstavil predstavnik podjetja Robert Žvižaj.

mag. Andreja Topolovšek

Razlaga idejnega načrta DSO. (Foto: A. Petrič)

Razlog za sklic izredne seje občinskega sveta je bil tudi sprejem osnutka 2. rebalansa proračuna za 2020. O razlogih je zbranim spregovorila Andreja Topolovšek z oddelka za javne finance na občinski upravi.

Svetniki - seja je potekala v dvorani Kulturnega centra Primoža Trubarja, zaradi nevarnosti koronavirusa so imeli zaščitne maske, sedeli so na varnostni razdalji - so rebalans sprejeli. V proračunu so med drugim zagotovili dodatna sredstva za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter javnih površin, odvodnjavanje, za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjernej, za zamenjavo svetilk javne razsvetljave ter zaradi sprememb načrtovanih projektov (II. faza ureditve infrastrukture v Dol. Stari vasi, III. faza sanacije ceste Šmarje –Pleterje, Odvajanje in češčenje v porečju reke Krke – aglomeracija Vrh, ISC Sejmišče Šentjernej).

L. Markelj