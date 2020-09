Odprli novo avtobusno postajo center Birčna vas

29.9.2020 | 15:40

Z otvoritve (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, vodja sektorja za vzdrževanje in prometno varnost Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Karmen Praprotnik in predsednica krajevne skupnosti Birčna vas Majda Meštrić so včeraj slovesno prerezali trak in s tem odprli novo avtobusno postajo center v Birčni vasi. V kulturnem programu ob otvoritvi so nastopili otroci iz osnovne šole Birčna vas, novomeški župan in vodja sektorja za vzdrževanje in prometno varnost Direkcije RS za infrastrukturo pa sta ob tej priložnosti tudi simbolno zasadila lipo, ki bo vaščane tudi v prihodnje spominjala na pomembno pridobitev v Birčni vasi.

Kot sporočajo z Mestne občine Novo mesto, je župan v svojem pozdravnem nagovoru vaščanom Birčne vasi povedal, da je nova pridobitev pomembna predvsem za šolarje in tiste, ki vsakodnevno uporabljajo javni potniški promet, Meštrićeva pa je poudarila, da je bila osnovno vodilo za izgradnjo avtobusne postaje varnost otrok ter ostalih udeležencev v prometu. Nova pridobitev je, kot je še povedala Meštrićeva, s prehodom prek državne ceste povezana tudi s pešpotjo, ki je bila urejena pred dvema letoma in služi kot varna pot do zgornjega dela vasi, hkrati pa je pot, ki je ponoči tudi osvetljena, povezana z igrali za otroke.

Vrednost celotne investicije znaša nekaj več kot 173 tisoč evrov z DDV, v sklopu ureditve avtobusnega obračališča ob državni cesti Gaber - Uršna sela - Novo mesto v naselju Birčna vas pa so, kot so še sporočili z novomeške občinske uprave, poleg postajališča uredili tudi površine za pešce, cestno razsvetljavo in ekološki otok.

Z izgradnjo nove avtobusne postaje center Birčna vas so začeli aprila letos, v prihodnosti pa je, kot pravijo na Mestni občini Novo mesto, predvidena rekonstrukcija regionalne ceste skozi Birčno vas z ureditvijo pločnika za pešce in cestno razsvetljavo.

M. L.-S.