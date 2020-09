Namenu predali nove prostore Podjetniškega inkubatorja Krško

29.9.2020 | 16:35

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je danes s simbolno predajo ključa direktorici Centra za podjetništvo in turizem Krško Kristini Ogorevc Račič namenu predal nove prostore Podjetniškega inkubatorja Krško.

Kot so sporočili z Občine Krško, je župan na uvodni novinarski konferenci pred samim otvoritvenim dogodkom poudaril, da gre za regijski projekt, katerega osnovni namen je povečanje podjetniške dinamike v regiji, rast števila novo nastalih podjetij ter izboljšanje poslovnega okolja v regiji. Zato je občina v letu 2019 pristopila k obnovi objekta na Cesti krških žrtev, ki so jo konec leta zaključili, v letošnjem letu pa so prostore še opremili.

Skupna vrednost naložbe je znašala nekaj manj kot 560 tisoč evrov, od katerih je nekaj več kot 385 tisoč evrov občina uspela pridobiti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V Podjetniškem inkubatorju Krško bodo imela mala in srednje velika podjetja ter start-up podjetja oz. posamezniki s poslovnimi idejami s celotnega območja Posavja možnost zagona na skupno okoli 580 kvadratnih metrih. Center za podjetništvo in turizem Krško bo kot upravljavec inkubatorja začel oddajati prostore z januarjem 2021.

V inkubatorju bodo prostor za obdobje do pet let dobila novonastala podjetja, ki na dan oddaje vloge ne bodo starejša od dveh let (šteje vpis v register). Namen inkubatorja je namreč nuditi podporo podjetjem v začetnem obdobju. Najemnina poslovnih prostorov bo v začetni fazi za nova podjetja brezplačna, kasneje pa se bo po letih postopoma zaračunavala, in sicer do 80 odst. tržne cene v zadnjem letu uporabe prostorov inkubatorja.

