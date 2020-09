Podvig rokometašev Trima: po zmagi nad Madžari v evropsko ligo

29.9.2020 | 21:35

Veselje rokometašev Trima Trebnje po zadnjem sodnikovem žvižgu. (Foto: R. N.)

Novo mesto - Rokometaši Trima Trebnje so po izjemno napeti in dramatični končnici s 23:22 premagali madžarski Balatonfüred in se uvrstili v skupinski del evropske lige ter si tako zagotovili evropsko jesen. To je eden največjih uspehov v zgodovini kluba.

O potniku v evropsko ligo je odločala ena tekma, saj je bila prva, ki bi morala biti pred tednom, zaradi pozitivnega testa na koronavirus v madžarski ekipi odpovedana. Tekma je bila v Novem mestu, saj telovadnica OŠ Trebnje ne ustreza zahtevam EHF. Samozavestni Trebanjci, ki v tej sezoni še ne poznajo poraza, so odločno vstopili na tekmo in bili v prvem polčasu boljši nasprotnik. Na odmor so odšli s tremi zadetki prednosti, a gostje so dvajset minut pred koncem izenačili na 15. točki.

Tekma je bila vse do konca zelo izenačena, končnica pa ni bila za tiste s slabimi živci. Minuto pred koncem je bilo 22:22 in v napadu so bili varovanci Uroša Zormana. Priigrali so si najstrožjo kazen, ki jo je uspešno zaključil Gal Cirar. Madžari so imeli priložnost, da bi šla tekma v podaljške, a so jih čvrsti Trebanjci uspeli zaustaviti. Nepopisno slavje tako na parketu kot na tribuni se je začelo.

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje: »Čestitam fantom za izjemno zmago. Uvrstitev v skupinski del EHF lige je eden izmed večjih uspehov v zgodovini kluba. Ekipa je s celotnim strokovnim štabom pokazala izjemen karakter, se borila do zadnje sekunde, a tukaj se ne ustavljamo. Še naprej želimo delati zmagovalno mentaliteto!«

Trimo Trebnje : Balatonfüred 23:22 (13:10)

Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo 1, Didovič, Grojzdek 1, Dobovičnik 3, Cingesar 1, Hamidović 4, Kotar 3, Kamnikar, Potočnik 2, Kmet, Udovič 1, Grbič 2, Cirar 5, Florjančič.

Balatonfüred: Bösz, Ando, Kemeny 6, Varga 3, Boka 2, Szöllosi, Kohegyi, Denes, Rodriguez 2, Šinkel 2, Ag, Malinović 6, Szücs, Brandt, Draskovics 1, Hatar.

R. N.

