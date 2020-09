Delavca po glavi udaril železni drog; zaklenila so se ji vrata

30.9.2020 | 07:00

Včeraj ob 13.52 je v Spodnjem Blatu, občina Grosuplje, na deponiji delavca po glavi udaril železni drog in ga poškodoval. Reševalci NMP Ljubljana so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 16.46 so se občanki na Aškerčevi ulici v Krškem zaklenila vhodna stanovanjska vrata. Gasilci PGE Krško so vrata s tehničnim posegom odprli.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 13:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA;

- od 8:00 do 09:00 in med 12:00 do 13:00 bo motena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEPONIJA VRANOVIČI, TP VRANOVIČI, TP OKLJUK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 15:00 motena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRUPA, TP STRANSKA VAS PRI SEMIČU.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 7:30 in 12:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Dolenje Mladetiče, Gorenje Mladetiče, Hrastovica in Pijavice vas.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOTI – GRČEVJE;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI GRAD.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:00 do 7:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABROVKA in TP MORAVŠKA GORA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLANEC na izvodu PROTI MORAVŠKI GORI;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH, TP KAMNI VRH 2 in TP GABRSKA GORA CERKNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice med 8.30 in 10.30 uro na območju TP Pišece Orehovec 2, med 11.30 in 14. uro na območju TP Globoko rudnik, Sveta Barbara, Dedni vrh, Blatno, Blatno 2, Sveti Jakob, Špičak, Suhadol, Suhadol potok, Sveta Jedert, Pavlova vas, Pavlova vas center, Pavlova vas trate, Pišece, Pišece 2 in Pišece grad ter med 8. in 11. uro na območju TP Pavlova vas center nizkonapetostni izvod smer Pišece; na področju nadzorništva Sevnica med 7.30 in 12. uro na območju TP Dolenje Mladetiče, Gorenje Mladetiče, Hrastovica in Pijavice vas, med 12.30 in 14.30 uro na območju TP Glink, med 8.10 in 14.10 uro na območju TP Žabjek nizkonapetostni izvod Žurkov dol ter med 8. in 12. uro na območju TP Male Drušče, Rogačice, Primož, Osredek pri Zavratcu in Hubajnica; na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 10.30 uro na območju TP Mali Podlog nizkonapetostni izvod Gržeča vas desno in med 11. in 14.30 uro na območju TP Slinovske njive nizkonapetostni izvod Slivje.

M. K.