Za nadgradnjo kanalizacijskega sistema v porečju Kolpe tudi evropska sredstva

30.9.2020 | 08:15

Ilustrativna fotografija: (Foto: arhiv DL)

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt odvajanje in čiščenje v porečju Kolpe, ki ga bo izvajala občina Metlika. Skupna višina sredstev znaša 952.000 evrov, pri čemer bo kohezijski sklad prispeval okvirno 336.000 evrov, so sporočili iz omenjene vladne službe.

V okviru projekta bo nadgrajen obstoječi sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda Občine Metlika, s čimer se bo stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje iz 95,66 odstotka povečala na 99,32 odstotka.

Za doseganje 100-odstotne opremljenosti je metliška občina sprejela akcijski načrt opremljanja aglomeracij z malimi čistilnimi napravami. Komunalne odpadne vode objektov na Cankarjevi cesti, ki še niso priključeni na sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode, se sedaj zbirajo v individualnih greznicah ali pa so odplake speljane v mešani kanalizacijski vod, ki teče direktno v potok. V romskem naselju Svržaki pa je zbiranje odpadne vode povsem neurejeno, je vladna služba za razvoj zapisala v sporočilu za javnost.

Kot so dodali, bo z izgradnjo nove infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda dosežen glavni cilj projekta zmanjšanje emisij v vode.

