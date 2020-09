V trgovinici ob fontani tudi kruhek, med, sadje…

30.9.2020 | 14:40

Lesena hiška, v kateri je trgovinica, kjer se kupi tudi degustacijski kozarec, je odprta med 11. uro in 20. uro.

Šmarjeta - Od nedavnega je na vaškem trgu sredi Šmarjeti v Izviru cvička mogoče okušati cviček in ter ostale tri glavne sestavine tega dolenjskega posebneža: modro frankinjo, žametno črnino in dolenjsko belo. Vino zagotavljajo vinogradniki obeh društev v občini: iz Šmarjeta in Bele Cerkve ter Vinjega vrha. Fontana tako med drugim podpira lokalne vinogradnike in druge ponudnike ter povečuje turistično prepoznavnost občine, pomeni pa tudi dodatno popestritev obiskovalcev šmarjeških Term.

Alja Rabzelj ob fontani cvička.

Fontana je po besedah Alje Rabzelj z Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice dobro obiskana, več obiskovalcev pa je med vikendom. Pri delu na fontani pomagajo večinoma študenti.

Ob fontani stoji lesena hiška, kjer si obiskovalec lahko med 11. uro in 20. uro kupi degustacijski kozarec s čipom (za osem evrov, ki mu ostane), pa tudi še kaj drugega. Na voljo so namreč izdelki lokalnih pridelovalcev in okoliških rokodelcev, od dnevno svežega pečenega mlinarjevega kruhka iz Mlina Košak, sokov, vina, medu, suhega sadja do marmelade, moke in mlevskih izdelkov, suhih mesnin, kisa, žganja do magnetov, obeskov, lesenih podstavkov za kozarce, stojal za prtičke in opasnic z logotipom Izvira cvička in Šmarjeških v srcu.

Ponudba je pestra.

Postavitev fontane je le uvod v ureditev trga v Šmarjeti, ki bo, kot obljubljano na občini, postalo moderno urbano središče s klopmi, zasaditvami in kakovostno gostinsko ponudbo. Nov lastnik rojstne hiše Jožeta Karlovška, kjer je bila potem gostilna, stavbo že preureja in v njej načrtuje kakovostno gostinsko ponudbo. Obiskovalci bodo lahko okolico Šmarjete občudovali tudi z razgledne točke na zvoniku bližnje farne cerkve sv. Marjete, kar bo dodatna ponudba.

Ureditev trga je ocenjena na 90 tisoč evrov, občina pa se je loteva z lastnim denarjem. Stari krajevni urad so že podrli, odkupili pa naj bi tudi t.i. Moletovo štalo. Tu občina načrtuje degustacijski in promocijski prostor, prodajalno spominkov, kuhinjo za potrebe Društva podeželskih žena Šmarjeta, itd.

Besedilo in foto: L. Markelj