Na Glavnem trgu razstava ustvarjalnih mladinskih del - lepljenk

30.9.2020 | 09:10

FOTO: JSKD, OI Novo mesto

Novo mesto - Včeraj so Glavni trg napolnili dijaki Gimnazije Novo mesto, ki so imeli poseben nastop ob otvoritvi razstave ustvarjalnih mladinskih del – lepljenk, razstavljenih na trgu, ki se posebej poklanja velikanom novomeške pomladi. ''Dijaki so bodoča intelektualna plast družbe, zato je še kako pomembno, da njihovim razmišljanjem omogočimo širino. Raznoliko in barvito širino, ki jim bo v pomoč pri graditvi pravičnejše in strpnejše družbe,'' ob tem sporočajo iz območne enote JSKD.

Skoraj 140 novomeških gimnazijcev je nazorno predstavilo, kako s kritičnim očesom spremljati družbene procese in si o njih ustvariti samoniklo in trdno stališče. Nekaj lepljenk si lahko ogledate spodaj v priponki (pdf).

Mladi skozi izdelane lepljenke razgrinjajo svoja razmišljanja, povezana z nenehnim izpraševanjem obstoja mladega človeka v družbi, koga vidijo, kot pravijo sami, "kot utapljajočo srce" v notranjih razprtijah in družbeni neenakosti.

Mentorja delavnice sta bila Samo Dražumerič in Peter Škerl.

V pesniško-plesni intervenciji so nastopili gimnazijci Rok Drenik, Iza Gorše, Ajda Lea Jakše, Amika Zoja Jelič, Kal Vilan Kotar Dražumerič, Manica Pečarič in Lana Traven, ki so interpretirali poezijo Srečka Kosovela, Anton Podbevška in Mirana Jarca ter izbrana besedila iz razstavljenih lepljenk, pesniški impulz sta sta s sodobnim plesom podkrepili plesalki Veronika Valdes in Anamaria Bagarič.

M. K.