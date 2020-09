Janez Bauer na čelu novomeške Komunale

30.9.2020 | 09:40

Janez Bauer (Foto: B. B.)

Novo mesto - Janez Bauer bo jutri prevzel vodenje Komunale Novo mesto, zdajšnji direktor Gregor Klemenčič pa odhaja v Ljubljano na Ministrstvo za okolje. Vlada ga je nedavno imenovala za v.d. generalnega direktorja Direktorata za okolje.

Bauerja, dosedanjega vodjo sektorja tehnične podpore v novomeškem javnem podjetju, je za v.d. direktorja včeraj soglasno potrdil tako svet županov kot nadzorni svet Komunale, in sicer za dobo šestih mesecev. Razpis za direktorja Komunale Novo mesto bo predvidoma objavljen še letos.

Kot je povedal Klemečič, je predlog prišel iz njegove strani, saj meni, da je vsaj za ta čas v.d.-ja zelo pomembno, da to mesto prevzame nekdo, ki je zaposlen v podjetju, je strokoven in pozna stvari. "In to Janez Bauer zagotovo je," je poudaril.

M. Ž.