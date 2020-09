Huda delovna nesreča - z motorno žago v obraz; pijan in brez vozniške bežal pred policisti

30.9.2020 | 12:15

Ilustrativna fotografija: (Foto: arhiv DL)

Včeraj okoli 14.30 ure so bili policisti obveščeni o delovni nesreči na območju Ribnice, in sicer pri žaganju drv. Moški jih je žagal z motorno žago, ko je kos lesa zasukal list motorne žage navzgor, tako da je v obraz zadela 73-letno žensko, ki je pri opravilu pomagala. Huje poškodovano so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, njeno življenje pa po do sedaj znanih podatkih ni ogroženo. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo.

Pijan in brez vozniške

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa v Črešnjicah pri Cerkljah ustavljali voznika osebnega avtomobila. Kršitelj znakov, s katerimi so ga ustavljali, ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo. Zapeljali so za njim in ga ustavili na območju Kerinovega Grma. Med postopkom so ugotovili, da 34-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. Avtomobil Alfa romeo so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o voznikih za omenjene kršitve določajo globo v višini 2120 evrov.

Poškodoval semafor

Na Mirnopeški cesti v Novem mestu je sinoči med 20. in 22. uro nekdo poškodoval semafor in povzročil za okoli 6000 evrov škode.

Vlomili v hišo

V Ribnici so vlomili v hišo in ukradli gotovino ter nakit. Škoda znaša nekaj tisoč evrov.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti PU Novo mesto so na območju naselja Hrastek (PP Krško) izsledili in prijeli pet državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

M. K.