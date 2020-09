Včeraj potrdili rekordne 203 okužbe, sedem na našem območju

30.9.2020 | 10:55

V Sloveniji so včeraj ob 3391 testih potrdili rekordne 203 okužbe z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je bilo 86 bolnikov s covidom-19, 16 jih je potrebovalo intenzivno nego. Osem so jih v torek odpustili v domačo oskrbo, umrla pa je ena oseba s covidom-19.

Včeraj je delež pozitivnih testov tako znašal 5,99 odstotka, v državi pa je bilo 1736 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom.

Skupno so okužbo doslej potrdili pri 5690 osebah, umrlo pa je 150 oseb s covidom-19.

Po zadnjih podatkih sledilnika je med 16 bolniki, ki potrebujejo intenzivno nego, devet takih, ki so na ventilatorju.

Daleč največ okužb so ponovno potrdili v ljubljanski občini, kjer so našteli kar 37 novih primerov.

Po starosti

Sicer pa so največ okužb včeraj potrdili v starostni skupini od 35 do 44 let, in sicer 46. Nekoliko manj, 41, novih okužb je med starimi od 45 do 54 let, 34 pa med mladimi od 15. od 24. leta. V skupini od 25 do 34 so odkrili 32 okužb, v starostni skupini od 55 do 64 leta pa 24. Po osem novih primerov so potrdili v skupinah od 65 do 74 let in med starimi od pet do 14 let. Štiri okužbe so našli med starimi od 75 do 84 let ter po tri med starejšimi od 85 let in mlajšimi od štirih let.

Po občinah

Včeraj so okužbe z novim koronavirusom potrdili v 74 občinah. Prvo okužbo sploh so odkrili v Rogašovcih, tako da je le še 11 občin od skupaj 212 v državi, kjer doslej še niso odkrili nobenega primera. Najvišji delež trenutno okuženih imajo v občinah Črna na Koroškem (1,219 odstotka), Log-Dragomer (0,547 odstotka) in Pivka (0,405 odstotka).

V občinah Trebnje in Krško so včeraj odkrili po dve okužbi, eno pa v Šentjerneju, Ivančni Gorici in Kočevju.

M. K.