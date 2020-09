Z rebalansom povečali prihodke in odhodke

30.9.2020 | 20:20

Mirnopeški svetniki so se včeraj sestali na 10. redni seji.

Župan Andrej Kastelic se je ravnatelju domače osnovne šole Danijelu Brezovarju zahvalil za sodelovanje z občino, pa tudi na drugih področjih družabnega življenja v občini. Ravnatelj se bo namreč konec leta upokojil.

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so na sinočnji seji s prvim rebalansom letošnji proračun, ki so ga sprejeli decembra lani, povečali za okoli 14 odstotkov. Po novem zdaj na prihodkovni strani znaša nekaj več kot 5,1 milijona evrov, na odhodkovni pa dobrih 5 milijonov evrov, pri čemer za naložbe namenjajo 48,08 odstotkov.

Kot je pojasnila Mira Barbo iz občinske uprave, so bili za rebalans trije glavni razlogi, in sicer zaradi sprememb, ki izhajajo iz realizacije preteklega leta, tekočega leta in dviga povprečnine, priprave občine za kandidiranje na razpisih s potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo ter spremembe pri izvrševanju proračuna zavoljo prerazporeditev denarja med postavkami in izvajanju največjih investicij, pri slednjem gre za prenovo ceste Mirna Peč – Ivanja vas.

Med drugim so sprejeli letna poročila za lansko leto ter programe dela in finančnega načrta za letos Knjižnice Mirna Jarca, Zdravstvenega doma Novo mesto in domače Osnovne šole Toneta Pavčka, nov pravilnik o sofinanciranju malih čistilnih naprava na območju občine, pravilnik o določanju deležev pri investicijah in načinu izvajanja investicij v občinske ceste, katerih predlagatelji so uporabniki ceste, v prvi obravnavi statut občine in poslovnik občinskega sveta in po skrajšanem postopku odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk.

Potrdili so tudi letne programe kulture, športa in socialnega varstva, razpisi za sofinanciranje programov društev in ostalih organizacij bodo objavljeni v drugi polovici oktobra, in sicer za področje športa v višini 11.600 evrov, socialnega varstva 7.500 in kulture v višini 7.000 evrov.

M. Ž.