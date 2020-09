Razglasili najboljše inovacije v Posavju

30.9.2020 | 13:20

Podelitev priznanj posavskim inovatorjem na gradu Rajhenburg v Brestanici. (Foto: arhiv Posavske gospodarske zbornice)

Brestanica - Posavska gospodarska zbornica s sedežem v Krškem je v ponedeljek podelila priznanja za najboljše inovacije Posavja za leto 2020, in sicer po tri zlata, srebrna in bronasta priznanja ter eno priznanje za prispevek na področju inovativnosti.

Zlata priznanja so prejeli Tone Vogrin, Jurij Žnideršič in Branko Kos iz podjetja INO Brežice; Matej Pleterski, Joško Andrejčič in Robert Metelko iz podjetja Numip in Ekipa PS5 družbe Radeče papir.

Dobitniki srebrnih priznanj so Sabina Senica, Aleš Levičar, Špela Arh Marinčič, Jože Leskovar, Darja Modic, Iztok Ameršek iz podjetja Aquaplant; skupina iz Šolskega centra Krško – Sevnica, ki je nadgradila solarno vozilo ŠC Krško – Sevnica ter Jernej Knežič, Kristjan Kežman, David Kopina, Miroslav Kuharič, Tomislav Klarič, Peter Pšeničnik, Uroš Brinc, Matej Kovač in Klemen Cvetan iz brežiške poslovne enote podjetja TPV Automotive.

Bronasta priznanja so dobili dr. Robert Golob, Andrej Pečjak (Metron Institut), dr. Dejan Paravan in Sandi Kavalič v okviru družbe GEN-I; Razvojna skupina Stillesa in Uroš Srpčič.

Priznanje za prispevek na področju inovativnosti sta prejela Samo Ban in Ibrahim Tursić iz podjetja

Tri najvišje ocenjene inovacije bodo vključili v izbor za priznanja na državni ravni, ki jih bodo podelili na Dnevu inovativnosti 30. novembra.

