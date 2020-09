Novorojenček s helikopterjem v UKC; pazite - v vodi so bakterije fekalnega izvora

30.9.2020 | 18:15

Simbolna slika (arhiv)

Danes ob 11.23 so v gozdu pri naselju Grič pri Dobličah, občina Črnomelj, delavci pri zemeljski delih našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije sta odstranila minometno mino kalibra 81 mm nemške izdelave, po pregledu terena z detektorjem kovin pa so našli še ročno bombo italijanske izdelave in vžigalnik topovske granate, vse iz obdobja druge svetovne vojne. Najdbe so ustrezno zavarovali in uničili na kraju.

Novorojenček v UKC

Ob 18.00 je poletel helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe za sekundarne prevoze UKC Ljubljana v Brežice in v UKC Ljubljana prepeljal novorojenčka v inkubatorju.

V vodi bakterije fekalnega izvora

Komunala Sevnica obvešča vse uporabnike pitne vode na vodovodu Primštal - Šentjanž, da je voda iz vodovoda na osnovi vzorčenja z dne 29.09.2020 NEPRIMERNA ZA PITJE. V vodi so prisotne bakterije fekalnega izvora, povišana je bila tudi motnost, zato je potrebno vodo pred uporabo prekuhavati. Uživanje vode, v kateri so prisotne fekalne bakterije (E. coli), pomeni tveganje za zdravje. Uporabniki lahko namesto prekuhavanja vode iz vodovodnega sistema uporabljajo embalirano vodo iz trgovine, še svetujejo.

M. K.