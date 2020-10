Vsi osredotočeni na Covid-19, kaj pa ostale bolezni?

1.10.2020 | 14:15

Triažna točka v ZD Novo mesto - za vstop je treba biti naročen pri zdravniku, kar tu preverijo.

Alenka Simonič, direktorica ZD Novo mesto.

Število potrjenih primerov Covid-19 v občinah JV Slovenije do vključno 27.9.2020

Čakalne vrste pred zdravstvenimi domovi so lahko dolge...

Stolpca prikazujeta dostopnost do osebnega zdravnika v ZD Novo mesto za obdobje od 1. marca do 1. septembra lani in letos.

Novo mesto, Brežice - Dnevno poslušamo, da je slovensko javno zdravstvo v koronačasu postalo nedostopno. Ljudje še težje kot sicer pridejo do že tako preobremenjenih družinskih zdravnikov, nedopustno dolge čakalne vrste pri specialističnih pregledih so zdaj še daljše.

Vse je usmerjeno v Covid-19, epidemija pa je kot kaže le poglobila že dlje časa trajajočo krizo državnega zdravstva. Mnogi menijo in opozarjajo, da bo šele čas pokazal resnične posledice pandemije, saj marsikdo od pacientov, ki nima koronavirusne bolezni, ne bo prišel do ustreznega zdravljenja v pravem času in bo zato lahko hudo zbolel ali celo umrl.

Kako je z dostopnostjo do zdravstvenih storitev v našem koncu?

Direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto Alenka Simonič težko pristane na posplošeno trditev, da se je dostopnost do izbranega osebnega zdravnika v koronačasu v njihovem zavodu zmanjšala.

Biti je treba naročen

»Gre za spremenjen protokol obravnave naših pacientov, ki zahteva nadzorovan, predvsem pa varen vstop in nadaljnjo obravnavo. Nujno je potrebno, da so pacienti naročeni oz. se prej posvetujejo z zdravstvenim osebjem - najprimerneje je seveda z osebnim izbranim zdravnikom, če se le da, je pa prvi filter medicinska sestra, ki se oglasi na telefon in marsikaj lahko reši tudi sama oz. po posvetu z zdravnikom,« pravi Simoničeva.

Zatrdi, da veliko pritožb pacientov nimajo, pretežno pa se naročajo po telefonu in po e- pošti. Simoničeva se zaveda, da se ob tem, ko je zdravstvo obremenjeno z epidemijo, kužnostjo in preprečevanjem širitve koronavirusa, zna zgoditi, da kaka druga patologija ni obravnavana tako, kot bi lahko bila.

»To je problem. V času epidemije, kar pomeni dva meseca, so bile odpovedane vse preventivne (razen nujnih) in druge elektivne obravnave, čeprav so pri nas v glavnem vse ambulante delovale, posamezne let kot administrativne. A vse je bilo usmerjeno v epidemijo in čakalne dobe so se le podaljšale. Številke okuženih po poletnih dopustih so zdaj iz dneva v dan vse bolj alarmantne in bojim se, da bo zdravstvo ob takem trendu porasta okužb v kratkem preobremenjeno,« pove direktorica ZD Novo mesto.

Kako se v ZD Novo mesto ter Splošnih bolnišnicah Novo mesto in Brežice srečujejo s pomanjkanjem kadra, kako so založeni z zaščitno opremo in kako je koronačas vplival na čakalne dobe na specialistične preglede v obeh bolnišnicah- največ je čakanja na področju kardioloških storitev (ultrazvok srca), na ortopediji in na področju ORL storitev, pa pri ultrazvoku abdomna, skeleta, dojk, vratnih žil, v internistični in gastro ambulanti, pa si preberite več v aktualni temi v novi številki Dolenjskega lista.

Spregovorili so direktorica SB Novo mesto dr. doc. Milena Kramar Zupan, direktorica SB Brežice Anica Hribar, prejeli pa smo tudi odgovor z Ministrstva za zdravje, kako vidijo reševanje odprave dolgih čakalnih dob v zdravstvu.



Besedilo in foto: L. Markelj

