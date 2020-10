Sršeni so, elektrike ne bo

1.10.2020 | 07:00

Včeraj ob 18.00 uri so na Malem vrhu, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje odstranili sršenje gnezdo iz stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 13:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD na izvodu Gasilni dom in J.R..

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS;

- od 9:30 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRŠLJIN;

- od 11:00 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS;

- od 15:00 do 17:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIZARSTVO BOBIČ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANJE;

- do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP HRUŠICA, TP HRUŠICA MLIN.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STUDENEC;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRM, na izvodu SLAVIČ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 7:30 in 15:00 na območju TP Blečji vrh.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Močvirje - nizkonapetostni izvod hrib desno, Kranjc Jože med 08:00 in 09:00 uro, Zaboršt Stara Bučka - nizkonapetostni izvod SKS hiše levo med 09:00 in 11:00 uro in Zaboršt - nizkonapetostni izvod Zaboršt med 11:00 in 14:00 uro.

M. K.