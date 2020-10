Cene vseh pogonskih goriv sproščene; tobačni izdelki od danes dražji

1.10.2020 | 08:30

Z iztekom veljavnosti uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki je veljala do konca septembra, so od danes v državi sproščene cene vseh pogonskih goriv, tudi 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva, ki ju je doslej regulirala vlada. Trgovci bodo sedaj lahko sami določali cene, ki jih bo mogoče spremljati na portalu goriva.si.

Vlada se je pred dnevi odločila, da ne podaljša uredbe o oblikovanju določenih naftnih derivatov, saj je ugotovila, da cen ni več treba regulirati. Medtem ko trgovci poudarjajo, da bo sprostitev cen prinesla več konkurence, nekateri opozarjajo, da bo to vodilo v rast cen.

V primeru, da bi prišlo do neustrezne in nepredvidene korekcije cen navzgor, pa bi država država lahko ukrepala in uporabila tudi ukrep kontrole cen, kot to predvideva zakon. Gre za izreden ukrep, ki bi lahko trajal le eno leto, v utemeljenih primerih pa se lahko tudi obnovi. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je že več let pozival k liberalizaciji cen, je zagotovil, da bo vlada ukrepala, če bo potrebno.

Vlada je cene naftnih derivatov regulirala od leta 2000, nato pa marca 2016 najprej sprostila cene kurilnega olja in 98-oktanskega bencina, novembra istega leta pa še cene 95-oktanskega in dizelskega goriva na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah. Cene teh dveh goriv zunaj avtocest in hitrih cest je določala vlada; od 7. aprila ju je držala pri enem evru na liter.

Med med ključnimi argumenti za prenehanje nadziranja cen še preostalih naftnih derivatov je vlada navedla omogočanje večje konkurence na trgu, ki naj bi najprej povečala ponudbo bencinskih servisov diskontnih trgovcev, nato pa na trg privabila tudi nove ponudnike. Ravno zato naj ne bi prišlo do dodatnega dviga marž naftnih trgovcev in s tem bistvenega dviga cen naftnih derivatov.

Tobačni izdelki od danes dražji

Z današnjim dnem se bodo zvišale trošarine za tobačne izdelke. Za zavojček 20 cigaret bo v povprečju treba odšteti približno 4,8 odstotka več kot zdaj oz. se bo zavojček podražil za 20 centov.

Trošarina za cigarete se bo skladno z uredbo, ki jo je v začetku septembra sprejela vlada, za 1000 cigaret zvišala s 114 na 120 evrov.

Za cigare in cigarilose se bo trošarina zvišala na najmanj 45 evrov za 1000 kosov, za drug tobak za kajenje se bo zvišala s 43 na 45 evrov za kilogram.

Za drobno rezani tobak se bo cena zvišala s 43 na 45 evrov za kilogram.

Pred tem so se trošarine na tobačne izdelke v Sloveniji nazadnje zvišale 1. junija 2019.

Vlada si od višjih trošarin obeta dodatnih 18 milijonov evrov prihodkov letno oz. poldrugi milijon evrov na mesec. Zaradi enomesečnega zamika pri plačilu trošarine v državni proračun bo sicer prvi finančni učinek viden šele novembra in bo v zadnjih dveh mesecih tega leta znašal tri milijone evrov.

