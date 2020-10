Krka zanesljivo in visoko čez ECE Triglav

1.10.2020 | 08:10

Kranj - Košarkarji Krke so v tekmi 2. kroga 1. SKL premagali Ece Triglav s 87:59 (21:19, 46:32, 68:51).

Novinci v prvoligaški konkurenci so, podobno kot na prvi tekmi, tudi tokrat igrali doma. Proti favorizirani Krki so se dobro borili večji del prvega polčasa, potem pa so gostje uveljavili status favorita in do konca poskrbeli za visoko razliko.

Prva četrtina je bila izenačena, Krka jo je dobila le za dve točki, Kranjčani pa so bili nazadnje blizu pri izidu 30:35. A že delni izid 2:11 je do konca polčasa napovedal, v katero smer bo šla tekma.

Po odmoru so gostje v tretji četrtini vzdrževali prednost, ki so jo dobili do polčasa, spet pa so stopili na plin v zadnjem delu, ko je kranjska zasedba dosegla le osem točk, tako da je razlika narasla na plus 28.

Pri domačih je največ točk dosegel Andrej Stavrov, 17, 13 pa jih je dodal Gaber Ožegovič, pri Novomeščanih pa sta bila najbolj razpoložena Adin Vrabac z 18 in Jan Rebec s 15 točkami.

* Dvorana Planina, sodniki: Vučković (Maribor), Smrekar (Nova Gorica), Palčič (Postojna).

* ECE Triglav: Ožegovič 13 (2:3), Stavrov 17 (3:4), Milašinović 9 (5:7), Rodič 8, Smrekar 6 (0:1), Kuralt 4, Urbiha 2.

* Krka: Vrabac 18 (4:4), Barič 12 (2:2), Škedelj 10 6:6), Lapornik 4, Vućetić 4, Medved 2, Stergar 8 (4:4), Jančar Jarc 3, Camphor 6 (2:2), Kosi 5 (1:1), Rebec 15 (3:3).

* Prosti meti: ECE Triglav 10:15, Krka 22:22.

* Met za tri točke: ECE Triglav 5:19 (Savrov 2, Rodič 2, Ožegovič), Krka 7:23 (Rebec 4, Barič 2, Jančar Jarc).

* Osebne napake: ECE Triglav 21, Krka 21.

* Pet osebnih: Rebec (31.).

V naslednjem krogi bo Triglav 7. oktobra gostoval pri Kopru Primorski, Krka pa bo 11. oktobra gostila Terme Olimia Podčetrtek.

STA; M. K.