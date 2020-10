Gajser še vedno pred Cairolijem; Pancar spet do točk

1.10.2020 | 08:00

Jan Pancar (foto: arhiv; AMZS)

Milano - Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v italijanski Mantovi v elitnem razredu MXGP osvojil tretje mesto. Gajser je bil peti v prvi vožnji in tretji v drugi. Zmagal je Francoz Romain Febvre, Gajser pa je ostal na prvem mestu skupnega seštevka s petimi točkami naskoka pred tekmeci.

V SP je Gajser pred včerajšnjo dirko imel pet točk prednosti pred Italijanom Antoniem Cairolijem, ki je bil včeraj z enakim točkovnim izkupičkom takoj za njim na četrtem mestu. Razmerje na vrhu se tako ni spremenilo, Gajser ima zdaj 352 točk in še vedno rdečo številko vodilnega v SP, Italijan pa 347. Tretji je Švicar Jeremy Seewer s 334.

Gajser je drugo od treh preizkušenj v Mantovi začel s petim mestom v prvi vožnji, kjer ni bilo veliko prehitevanj, odločil pa je start. Za zmagovalcem Špancem Jorgejem Pradom je bil v prvi vožnji drugi Švicar Jeremy Seewer, tretji pa Francoz Romain Febvre.

V drugi je Gajser, ki si je v dopoldanskem kvalifikacijskem delu dirke privozil najboljše izhodišče, izbral nekoliko drugačen startni položaj in tudi bolje začel dirko. Do polovice je vozil na drugem mestu za Febvrejem, potem pa padel in izgubil eno mesto.

Kljub padcu ni izgubil veliko, saj sta imela pred tem s Febvrejem precej naskoka, nekaj časa ga je potem sicer napadal Cairoli, a je popustil in dirko končal za njim. Skozi cilj je Gajser pripeljal kot tretji še za Francozom Gautierjem Paulinom. Tak razplet pa je pomenil tudi, da je Slovenec stopil na zmagovalni oder. Tam je bil sprva sicer tudi na dirki v nedeljo, a so po pritožbah vrstni red spremenili in je bil na koncu četrti.

Skupno na dirki je slavil Febvre (45 točk) pred Pradom (40) in Gajserjem (36).

Medtem pa se v karavani vrstijo tudi poškodbe. Najhujšo je na prvi dirki v Mantovi doživel Litovec Arminas Jasikonis, ki je na VN Lombardije padel, si poškodoval glavo in dobil močan pretres možganov, zato so ga zdravniki dali nadzorovano umetno komo, njegovo stanje je po navedbah njegove ekipe Husqvarna resno in težko, vendar stabilno.

Na včerajšnji dirki in na prihajajoči nedeljski pa manjka tudi Švicar Arnaud Tonus, ki je prav tako padel v nedeljo in je odpotoval domov na zdravljenje. Že nekaj časa pa v karavani manjka tudi Nizozemec Jeffrey Herlings, še prejšnji mesec vodilni v seštevku, ki pa je po poškodbi v Faenzi moral izpustiti že štiri dirke in je zdaj že precej oddaljen od vrha seštevka.

Pancar spet med dobitniki točk

V razredu MX2 v Mantovi nastopa tudi Jan Pancar. V nedeljo je dirko končal na 32. mestu in prvič po daljšem času brez točk, včeraj pa je po 27. mestu v prvi vožnji v drugi spet privozil med dobitnike točk, osvojil je 17. mesto in štiri točke. Zmagal je Danec Thomas Kjer Olsen pred Francozom Tomom Viallejem in Nizozemcem Roanom Van De Moosdijkom, Pancar je bil 20. Skupno je prvi Vialle s 431 točkami, Pancar je 19. s 66.

V Mantovi, kjer je bila v nedeljo že preizkušnja za VN Lombardije, včeraj pa je potekala VN Mantove, bo konec tedna na sporedu še zadnji del trojčka, dirka za VN Evrope.

* Izidi:

* MXGP:

- 1. vožnja: 1. Jorge Prado (Špa), 2. Jeremy Seewer (Švi), 3. Romain Fevbre (Fra) ... 5. Tim Gajser (Slo);

- 2. vožnja: 1. Romain Fevbre (Fra), 2. Gautier Paulin (Fra), 3. Tim Gajser (Slo);

- skupno na dirki:: 1. Romain Fevbre (Fra) 45, 2. Jorge Prado (Špa) 40, 3. Tim Gajser (Slo) 36;

- skupno v SP (10): 1. Tim Gajser (Slo) 352, 2. Antonio Cairoli (Ita) 347, 3. Jeremy Seewer (Švi) 334;

* MX2:

- skupno na dirki: 1. Thomas Kjer Olsen (Dan) 47, 2. Tom Vialle (Fra) 45, 3. Roan Van De Moosdijk (Niz) 36 ... 20. Jan Pancar (Slo) 4;

- skupno v SP (10): 1. Tom Vialle (Fra) 431, 2. Jago Geerts (Bel) 385, 3. Maxime Renaux (Fra) 329 ... 19. Jan Pancar (Slo) 66

STA