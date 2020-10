Odbojkarji Krke so se dobro upirali

1.10.2020 | 08:00

Murska Sobota - Panvita Pomgrad je včeraj s 3:0 premagala novomeško Krko. Sam rezultat kaže na lahko delo, a to je daleč od resnice. Krka se je Sobočanom dobro upirala, vprašanje, kako bi se tekma končala, če bi Novomeščani izkoristili svoje priložnosti v prvem nizu. Vodili so že s 23:20 in 24:22, a nato so se jim zatresle roke. Nekaj napak in dva zaporedna bloka Jureta Laknerja so v prednost potisnili gostitelje, dokončno pa je bil za goste usoden blok Žana Bedrača.

V drugem nizu je Krka povsem popustila, na začetku tretjega prav tako, a po zaostanku tekmecev ni več ujela.

PANVITA POMGRAD - KRKA 3:0 (26, 14, 23)

* Dvorana OŠ I Murska Sobota, gledalcev 90, sodnika: Miklošič, Tovornik.

* Panvita Pomgrad: Ražnatović 14, Vori, Vinković 1, Drvarič 3, Vrabl, Radović 12, Rojnik 14, Flisar, Lakner 8, Novak, Bedrač 5, Grabar.

* Krka: Hafner 2, U. Štefanič, Erpič 6, Borin, M. Štefanič, Travnik 10, Kožar, Pulko 15, Lindič 2, Jaklič, Renko 5, Koncilja 2.

* Izidi:

- včeraj:

Calcit Volley - Salonit Anhovo 3:1 (11, -20, 26, 18)

Panvita Pomgrad - Krka 3:0 (28, 14, 23)

ACH Volley - Hoče 3:1 (22, -19, 26, 20)

- četrtek, 1. 10.:

20.00 Hiša na kolesih Triglav - Merkur Maribor

- lestvica:

1. Calcit Volley 3 3 0 9:5 7

2. Panvita Pomgrad 3 2 1 8:4 7

3. ACH Volley 3 2 1 7:5 6

4. Salonit Anhovo 3 2 1 7:6 5

5. Hiša na kolesih Triglav 2 1 1 5:3 4

6. Hoče 3 1 2 5:6 3

7. Merkur Maribor 2 0 2 3:6 1

8. Krka 3 0 3 0:9 0

STA; M. K.