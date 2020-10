Skupina Terme Čatež v polletju s polovico nižjimi prihodki in štirimilijonsko izgubo

1.10.2020 | 10:00

Med poletno sezono so bili tudi s pomočjo bonov 100-odstotno zasedeni. (foto: arhiv; B. D. G.)

Čatež ob Savi - Skupina Terme Čatež je imela v prvem polletju letos, ki ga je zaznamovala omejitev delovanja zaradi izbruha epidemije, 7,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 53,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Skupina je imela 3,9 milijona evrov izgube, potem ko je v lanskem obdobju beležila 917.000 evrov čistega dobička.

"Upad prihodkov je posledica popolnega zaprtja nastanitvenih objektov v skladu z odlokom vlade, ki je začel veljati 16. marca zaradi epidemije covida-19," so zapisali v poročilu, danes objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze.

Skupina, v kateri sta poleg matične družbe še družbi Marina Portorož in Del naložbe in ki je del skupine DZS, je beležila 2,8 milijona izgube iz poslovanja, potem ko je imela v lanskih prvih šestih mesecih 2,1 milijona evrov dobička iz poslovanja.

Družba Terme Čatež je ustvarila 5,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, 58,6 odstotka manj kot v lanskem prvem polletju. Iz poslovanja je beležila 3,3 milijona evrov izgube, potem ko je imela v lanskem obdobju 1,7 milijona evrov dobička iz poslovanja. Čista izguba je v letošnjem obdobju znašala 4,2 milijona evrov, v lanskem pa je bil čisti dobiček pri okoli 620.000 evrov.

Družbe je imela 115.132 prenočitev, kar je 59 odstotkov manj kot v prvem polletju lani. Število prodanih kopaliških vstopnic je upadlo za 63,5 odstotka na 41.541. Skupaj z enodnevnimi gosti so imeli 156.673 kopalcev, 60,3 odstotka manj kot v enakem obdobju preteklega leta.

Postopno odpiranje konec maja

Po zaprtju vseh nastanitvenih in storitvenih zmogljivosti s 16. marcem so konec maja začeli s postopnim odpiranjem, in sicer najprej enodnevnih zdravstvenih storitev z možnostjo nastanitve v Terme Village - Terme Čatež, kasneje so sledili še odprtje hotela Čatež in hotela Toplice ter bazenov poletne Termalne riviere in zimske Termalne riviere.

V družbi zagotavljajo, da upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in priporočila Svetovne zdravstvene organizacije. S spremembo geografske strukture gostov, ki je sedaj skoraj v celoti iz Slovenije, so dodatno okrepili promocijske aktivnosti na domačem trgu.

Terme Čatež so sicer takoj ob pojavu epidemije pripravili krizni načrt, ki med drugim vključuje ukrepe za preprečevanje in obvladovanje morebitnih okužb z novim koronavirusom, prilagoditev prodajno-trženjskih aktivnosti, racionalizacijo stroškov, regulacijo finančnih obveznosti, pridobitev dodatnih likvidnih sredstev za nemoteno poslovanje družbe in izkoriščanje raznih oblik pomoči, ki so oz. bodo na voljo, kot je npr. sofinanciranje nadomestila plač.

Terme Čatež so konec avgusta znova začele prodajo Marine Portorož, potem ko je v vodo padla prodaja družbama Adventura holding in Glen. Morebitni interesenti so lahko zanimanje izrazili do 23. septembra. Kot so konec avgusta povedali v družbi, je bila poletna turistična sezona zaradi novega koronavirusa nepredvidljiva, so pa z njo na splošno zadovoljni. Niso uspeli izpeljati nobenega večjega dogodka, so pa, tudi s pomočjo turističnih bonov, 100-odstotno zasedli nastanitvene kapacitete, so dejali.

STA