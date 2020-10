Šentjernejska dolina bo bolj čista

1.10.2020 | 09:00

Podpis pogodbe (od leve proti desni): Miljenko Muha, Jože Simončič in Marinka Povše.

Jože Simonočič

Pogodba je podpisana!

Šentjernej - Včeraj je bil pomemben dan za šentjernejsko dolino, za njeno čistejše okolje. Pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja so župan občine Jože Simončič ter predsednik uprave Kostak d.d. Miljenko Muha in direktorica podjetje Gradnje Boštanj Marinka Povše podpisali pogodbo za gradnjo kanalizacijskega sistema za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Krke v občini Šentjernej. Kostak je bil namreč izbran kot najugodnejši izvajalec del s partnerjem Gradnje Boštanj.

Projekt - nov kanalizacijski sistem v aglomeraciji Vrh pri Šentjerneju - je eden od 28 projektov, uvrščen v dogovor za razvoj regije JV Slovenija. Občina Šentjernej je vesela nove, pomembne investicije. Omenjena aglomeracija poleg samega Šentjerneja (brez Trdinove ceste) zajema območja naselij Vrh pri Šentjerneju, Šmalčja vas, Dobravica in Gorenja Brezovica.

Kot pravi župan Jože Simončič, nameravajo tako izboljšati komunalno opremljenost, zmanjšati emisije odpadnih komunalnih voda v podtalje in posledično v reko Krko ter zaščiti okolje pred odpadnimi komunalnimi vodami z izgradnjo fekalne kanalizacije.

Z naložbo bodo pridobili 2,1 km gravitacijskih vodov, nekaj več kot 280 metrov tlačnih vodov, dve črpališči, dve hišni črpališči, vgrajenih pa bo tudi sedem malih čistilnih naprav. Po končani naložbo bo ta aglomeracija, ki je edina v občini z več kot dva tisoč populacijskimi enotami, v celoti pokrita.

Vrednost gradbenih del znaša 824 tisoč evrov brez DDV-ja, skupna vrednost projekta pa je ocenjena na 994 tisoč evrov. K sreči je bila občina uspešna pri pridobivanju nepovratnih evropskih kohezijskih sredstev - pridobila je 665 tisoč evrov, kar znaša 80 odstotkov naložbe.

Dela se bodo začela oktobra, končala pa najkasneje v 20 mesecih.

Miljenko Muha

Miljenko Muha, predsednik uprave Kostak d.d., je obljubil, da bodo posel hitro in kvalitetno opravili in da računajo na ugodne vremenske razmere in dobro stanje zaradi koronavirusa. Dodal je še, da radi pridejo delat v šentjernejsko občino, kjer so nazadnje sodelovali v novi gospodarski coni.

Župan Simončič je povedal, da je v občini zdaj zgrajenih približno 17,5 kilometra fekalne kanalizacije, kar pomeni, da jih veliko dela še čaka.

»Glede na stanje v občinah podpiram prizadevanja države, da zlasti manjšim občinam omogoči pridobiti nepovratna evropska sredstva tudi za aglomeracije, ki so pod 2 tisoč populacijskih enot, kamor sodijo še vse ostale naše aglomeracije,« pravi šentjernejski župan, ki se je za sodelovanje pri projektu zahvalil vsem.

Besedilo in foto: L. Markelj

