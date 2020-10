FOTO: Poostren nadzor na AC - šestim tovornjakom prepovedali vožnjo

1.10.2020 | 10:55

Poostren nadzor na avtocesti (foto: PU Novo mesto)

Policisti PU Novo mesto so včeraj med 8. in 13. uro opravljali kontrolo tovornih vozil na avtocesti, na počivališču Zaloke. Ustavili in kontrolirali so 56 tovornih vozil in ugotovili več kršitev. V dveh primerih so imeli vozniki na tovornih vozilih izrabljene pnevmatike, trije vozniki so prekoračili dovoljeno hitrost, pri enem so ugotovili, da tovorno vozilo ni registrirano, en voznik je kršil predpise, ki določajo obvezne počitke in odmore, ustavili so tudi voznika, ki je med vožnjo uporabljal mobilni telefon in voznika, ki med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom. Zaradi hujših kršitev predpisov so iz prometa izločili šest tovornih vozil in v vseh primerih voznikom izdali plačilne naloge in uvedli hitre postopke.

Med kontrolo so ugotovili en primer kršitve Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. O ugotovitvah bodo seznanili pristojne službe. V nadzoru so sodelovali tudi uslužbenci DARS, ki so zaradi nepravilnosti pri uporabi vinjet ukrepali zoper 16 voznikov.

Vlom

Na Straži pri Raki je med 28. 9. in 30. 9. nekdo skozi pritlično okno vlomil v gospodarski objekt in ukradel motorno žago, kosilnico in električno ročno orodje. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.200 evrov škode.

Ukrajinec prevažal šest tujcev



Policisti so v naselju Dovšce na območju PP Krško ustavili osebni avtomobil čeških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Ukrajine prevaža šest tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Štirje tujci so bili v vozilu, dva pa v prtljažniku. Policisti so Škodo superb zasegli in Ukrajincu odvzeli prostost. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljanom Sirije in petimi državljani Egipta še potekajo.

M. K.