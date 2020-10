Včeraj 175 okužb (16 pri nas), umrla dva bolnika

1.10.2020 | 13:00

V Sloveniji so včeraj ob opravljenih 2899 testiranjih potrdili 175 okužb z novim koronavirusom. Umrla sta dva bolnika s covidom-19. V bolnišnici se jih je zdravilo 86, od tega jih je 15 potrebovalo intenzivno nego. Iz bolnišnice so odpustili 15 bolnikov.

Včeraj je delež pozitivnih testov tako znašal šest odstotkov.

Dnevni rekord potrjenih okužb je bil v Sloveniji sicer zabeležen v torek, ko so bile potrjene 203 okužbe z novim koronavirusom.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo včeraj skupaj v državi 1807 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Doslej so okužbo potrdili pri 5865 osebah. Umrlo pa je 152 bolnikov s covidom-19.

Po starosti

Sicer pa so včeraj največ okužb potrdili v starostni skupini od 35 do 44 let, in sicer 41. Dve manj sta bili potrjeni v starostni skupini od 45 do 54 let. Med starimi od 25 do 34 let je bilo zabeleženih 29 okužb, v skupini od 55 do 64 let pa 21. V starostni skupni od 15 do 24 let so odkrili 15 novih okužb, tri manj v starostni skupini od 65 do 74 let. Po pet okužb je bilo v starostnih skupinah od 75 do 84 let in od 5 do 14 let ter osem pri starejših od 85 let.

Po občinah

Včeraj so okužbe z novim koronavirusom potrdili v 72 občinah, največ znova v Ljubljani (20). V Kamniku so odkrili 11 primerov, v Mariboru in Domžalah pa po sedem. Najvišji delež trenutno okuženih je še vedno v občini Črni na Koroškem (1,219 odstotka), sledijo pa ji Log-Dragomer (0,493 odstotka), Mežica (0,421 odstotka) in Pivka (0,389 odstotka).

Po štiri okužbe so včeraj potrdili v občinah Novo mesto in Šentjernej, tri v Sevnici, dve v Dolenjskih Toplicah, eno pa v Trebnjem, Brežicah in Ivančni Gorici.

M. K.