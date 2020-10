Prevrnil se je traktor, gorelo v romskem naselju

1.10.2020 | 18:00

Okoli 8. ure zjutraj je na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela stanovanjska baraka v velikosti 6 x 6 metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar in s termo kamero pregledali objekt.

Ob 11.27 sta se v kraju Ponikve pri Studencu, občina Sevnica, pri opravljanju kmečkih del, občana prevrnila s traktorjem. Domačini so poškodovana prepeljali v ZD Sevnica. Reševalci NMP Sevnica so lažje poškodovana medicinsko oskrbeli.

B. B.