Najboljši ponudnik je za Energetiko ponudil milijon evrov

1.10.2020 | 19:35

Občinska seja je včeraj zaradi spoštovanja ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa potekala v dvorani Hiše druženja pri Gostilni Javornik.

Župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec

Šentrupert - Svetniki Občine Šentrupert so včeraj potrdili prodajo občinskega podjetja Energetika Šentrupert. Najvišjo kupnino je v drugem krogu, ko je prispelo pet zavezujočih ponudb, dalo podjetje Eko-toplota energetika iz Ljubljane, in sicer 1.001.000 evro. Občina in izbrani ponudnik bosta zdaj začela postopke za pripravo pogodbe o prodaji in prenos lastništva ter podelitev koncesije.

Občina Šentrupert je leta 2012 ustanovila javno podjetje Energetika Šentrupert, ki se ukvarja s proizvodnjo toplotne in električne energije. Ker občino bremenijo hude finančne težave in je ena najbolj zadolženih v Sloveniji, so se odločili za prodajo podjetja. Kot že zapisano, je najvišjo ponudbo dalo podjetje Eko-topolota energetika, ki je v 100-odstotni lasti podjetja Interenergo, ta pa del avstrijske skupine Kelag. »Prejete ponudbe so bile dobre, z najvišjo smo zadovoljni. Prejeto kupnino bi lahko porabili v tri namene, trenutno si najbolj želimo, da bi s podjetjem J-Invest dosegli dogovor za odkup vrtca. Leseni vrtec, ki nujno potrebuje vzdrževanje, bi tako dobil domačega in skrbnega lastnika,« pravi župan Andrej Martin Kostelec.

Kdo bo ravnatelj?

Občinski svet je na sinočnji seji, ki je zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa potekala v dvorani Hiše druženja pri Gostilni Javornik, je dal pozitivno mnenje obema kandidatoma za ravnatelja tukajšnje osnovne šole. Za mesto ravnatelja se, kot je bilo slišati, potegujeta dosedanji ravnatelj Jože Tratar in Olga Vodopivec, ki prihaja iz ivanške občine.

V drugi obravnavi so včeraj tudi sprejeli odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v občini ter odlok o lokalnem turističnem vodenju v občini, svetniki pa potrdili še novelacijo investicijskega programa za obrtno cono pod Farovškim hribom, da bo občina prejela odločbo z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje naložbe, ki bo podlaga za nadaljnje aktivnosti pri urejanju cone.

Zaradi zamika pri uresničevanju tega projekta in na podlagi prejete ponudbe za nakup JP Energetika Šentrupert je bil potreben tudi rebalans proračuna za letošnje leto, ki so ga na občinski upravi hkrati prilagodili realizaciji proračuna do avgusta.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija