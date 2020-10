Macedoni sprejel novomeške dekane, dekanice in prorektorice

2.10.2020 | 08:30

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Župan Gregor Macedoni, direktorica občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič in občinska strokovna sodelavka za področje družbenih dejavnosti Andreja Češarek so pred začetkom novega študijskega leta že tradicionalno sprejeli dekana, dekanice in prorektorico Univerze v Novem mestu ter ostalih samostojnih novomeških visokošolskih zavodov.

Na vsakoletno srečanje z županom so bili vabljeni predstavniki članic Univerze v Novem mestu, to so Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Fakulteta za poslovne in upravne vede, Fakulteta za strojništvo in Fakulteta za zdravstvene vede, ter predstavniki samostojnih visokošolskih zavodov, to so Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

Na sprejemu so predstavniki zavodov predstavili delovanje in pridobljene izkušnje v preteklem študijskem letu, ki ga je močno zaznamovalo obdobje epidemije, ter podali ideje, pričakovanja in izzive, s katerimi se nameravajo soočiti v prihajajočem letu, sporočajo z rotovža, kjer dodajajo, da se ''Mestna občina Novo mesto zaveda vrednosti razvoja visokega šolstva na nivoju celotne regije in se trudi vzpostavljati prijazno podporno okolje tako zavodom visokega šolstva kot tudi širše, poudarek je tudi na ustvarjanju ugodnega okolja za bivanje in delo.''

Na fotografiji od leve proti desne stojijo: prof. dr. Boris Bukovec, dekan Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu; mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred., dekanica Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto; doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, dekanica Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto; mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto; prof. dr. Karmen Erjavec, prorektorica za področje razvojno raziskovalnega dela Univerze v Novem mestu; prof. dr. Jasmina Starc, dekanica Univerze v Novem mestu Fakultete za poslovne in upravne vede; doc. dr. Malči Grivec, dekanica Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo in informatiko; doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, dekanica Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede; ter prof. dr. Simon Muhič, dekan Univerze v Novem mestu Fakultete za strojništvo.

M. K.