Pogrešajo 17-letno Leo Šparovec iz Ivančne Gorice

2.10.2020 | 07:00

Lea Šparovec (foto: PU Ljubljana)

Policisti Policijske postaje Grosuplje so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 17-letno Leo Šparovec iz Ivančne Gorice.

Visoka je okoli 170 cm, suhe postave, rjavo roza obarvanih do ramen dolgih las, rjavih oči. Kako je oblečena, ni znano. Lea je bila nazadnje videna v sredo, 30. 9. 2020, v jutranjih urah v Ivančni Gorici, ko je odšla od doma.

Naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Grosuplje na (01) 781 83 80, ali pokličejo na interventno številko 113, ali pa anonimni telefon 080 1200.

Motena bo oskrba z vodo

Komunala Sevnica, obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Primož v naseljih Studenec, Arto in Ponikve, da bo danes motena oskrba s pitno vodo med 8. in 14. uro zaradi vzdrževalnih del na sistemu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOMAŽJA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo0:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL;

- od 9:30 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRTNA CONA SELA, TP SELA PRI DOL. TOPLICAH, TP MENIŠKA VAS, TP MENIŠKA VAS 2, TP MENIŠKA VAS 3, TP PODTURN 2, TP OBRH, TP SUHOR PRI DT, TP PODHOSTA;

- od 12:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL;

- od 13:30 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TISKARNA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS, izvod Vikendi;

- od 11:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS, TP ČRPALIŠČE BOJANJA VAS, TP OSTRIŽ, TP RADOVICA 2, TP KRAŠNJI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLOBINJEK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Roto kolonija Videm med 7.30 in 14.30 uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Krmelj šola med 12. in 13. uro.

M. K.