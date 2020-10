Novomeški polmaraton - Zmaga je, da tek bo

2.10.2020 | 10:40

Primož Kobe (foto: R. N.)

Utrinek z lanskoletnega novomeškega polmaratona (foto: B. Blaić)

Novo mesto - V Novem mestu se v soboto in nedeljo obeta tekaški praznik, saj se bodo rekreativni in tudi profesionalni tekači merili na tretjem novomeškem polmaratonu. »Letos smo si močno prizadevali, da prireditev kljub epidemiji koronavirusne bolezni izpeljemo. Zaradi vseh omejitev dogodka ne bomo mogli pripraviti tako, kot bi si želeli, a za nas je zmaga že to, da bo vsaj potekal in da nadaljujemo tradicijo,« pravi olimpijski maratonec in gonilna sila novomeškega polmaratona Primož Kobe, ki dodaja, da s to prireditvijo želijo tudi povečati turistično prepoznavnost dolenjske prestolnice.

Zaradi same organizacije so letos rekreativni tek na 6,5 kilometra prestavili na soboto, novost pa bo tek na deset kilometrov. »Za nekatere je 21 kilometrov predolga, 6,5 kilometra pa malo prekratka razdalja, zato smo se odločili, da uvedemo še tek na deset kilometrov. Mislim, da je ta razdalja ravno pravšnja za tiste manj redne rekreativne športnike,« pojasnjuje Kobe. Sobotni program bodo obogatili še z brezplačno nordijsko hojo in pohodom okoli Novega mesta, na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji canicrossa – zabavnega teka s psi, ki je bil lani organiziran prvič in je požel veliko zanimanja. Otroških tekov pa letos ne bo.

V nedeljo bo na vrsti polmaraton, ki bo štel tudi za državno prvenstvo članov in članic ter veteranov in veterank, zato pričakujejo udeležbo najboljših slovenskih tekačev na dolgih progah. Štart in cilj bo na Seidlovi cesti, med tekmovalci bo lanski zmagovalec in rekorder proge Mirnopečan Mitja Krevs, športne copate pa bo letos obul tudi Primož Kobe. V ženski konkurenci pričakujejo spopad zmagovalke prvega polmaratona Neje Kršinar z lansko zmagovalko madžarsko olimpijko Tünde Szabó. Prireditelji so letos poskrbeli tudi za kar velik denarni sklad. Za prvo mesto je med moškimi in ženskami predvidenih 1000 evrov, za drugo mesto 500 in tretje 300.

Za neposredni televizijski prenos osrednjih tekaških preizkušenj bo ob produkcijski podpori dijakov in profesorjev Srednje elektro šole in tehnične gimnazije iz Šolskega centra Novo mesto poskrbel Šport TV. Gledalci bodo napete dvoboje v cilju polmaratona lahko gledali tudi na velikem zaslonu.

Letos se tekači lahko izjemoma prijavijo tudi na dan prireditve. Število prijav je omejeno, zato organizatorji svetujejo, da si čimprej zagotovite štartno mesto na dolenjskem tekaškem prazniku.

Članek je objavljen v aktualni, 40. številki Dolenjskega lista

Rok Nose