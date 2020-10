Lani ugrabljeni Belokranjec od države terja 45.500 evrov

2.10.2020 | 14:30

Zvezan v prtljažniku svojega avtomobila je Mirko Moravec lanskega maja preživel več ur divje vožnje z ugrabitelji.

Novo mesto/Postojna - Belokranjec Mirko Moravec, ki so ga maja lani ugrabili ilegalni prebežniki, od države zahteva 45.500 evrov odškodnine, pišeta današnje Delo in Slovenske novice. Dva izmed treh migrantov, ki so ga ugrabili, so sicer že izpustili iz zapora in sta nastanjena v Centru za tujce v Postojni, je v četrtek poročal portal 24ur.

Po poročanju Dela je Belokranjec, ki so ga ugrabili trije migranti in ga strpali v prtljažnik njegovega avtomobila ter po nekaj urah odpeljali v bližino italijanske meje, prepričan, da je država odgovorna za tisto, kar se mu je zgodilo, saj da bi dogodek z aktivnim ravnanjem v okviru zakonskih pooblastil lahko preprečila. Država je namreč po njegovem prepričanju dolžna preprečevati nedovoljene migracije.

Država po drugi strani trdi, da ji odškodninske odgovornosti ne more pripisati, saj da je nerealno pričakovati, da bo zagotovila takšen nadzor meje, da bo prav na vsakem koščku meje navzoč policist oziroma nekdo, ki bi preprečil ilegalne prehode.

Komisija za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj je Belokranjcu sicer marca priznala odškodnino v višini 4500 evrov, s tožbo od države pa zdaj terja še 45.500 evrov, poroča Delo.

Dva ugrabitelja sta bila zaradi ropa in ugrabitve Belokranjca avgusta lani po priznanju krivde obsojena na po leto dni in devet mesecev zapora ter petletni izgon iz države, v kazen pa se jima je štel tudi pripor, v katerem sta bila od maja. Postopek zoper tretjega ugrabitelja je sodišče izločilo, saj je moralo najprej ugotoviti njegovo dejansko starost, pozneje pa mu je izreklo enako kazen kot prvima dvema ugrabiteljema.

Prva dva tujca so po četrtkovem poročanju portala 24ur že predčasno izpustili iz zapora in sta trenutno nastanjena v Centru za tujce v Postojni, kjer jima je gibanje omejeno. Ob tem se postavlja vprašanje, ali bo sodba v celoti uresničena in bosta tudi za pet let izgnana iz države.

STA