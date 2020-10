Črn četrtek - rekordnih 238 okužb, 16 pri nas (s petimi prednjači Šentjernej)

2.10.2020 | 11:00

Foto: Bobo

Včeraj so v Sloveniji ob 3281 testih potrdili rekordnih 238 okužb z novim koronavirusom. To je do zdaj najvišje dnevno potrjeno število okužb, delež pozitivnih testov pa je znašal 7,25 odstotka. Skupno so doslej našteli 6103 okužbe, trenutno jih je aktivnih 1908. Bolnišnično zdravljenje je včeraj potrebovalo 86 bolnikov s covidom-19, dva sta umrla.

Na oddelkih za intenzivno terapijo so zdravili 15 bolnikov. Po podatkih Sledilnika za covid-19 jih je s pomočjo ventilatorja dihalo devet. V domačo oskrbo so medtem odpustili osem oseb.

Po starosti

Največ okužb so včeraj potrdili v starostni skupini od 35 do 44 let, in sicer 51. Med starimi od 45 do 54 let so potrdili 43 okužb, po 38 primerov pa so našteli v starostnih skupina od 25 do 34 let in od 55 do 64 let. Po številu okužb sledi starostna skupina mladih od 15. do 24. leta z 28 potrjenimi primeri. 12 novih primerov so potrdili v skupini od 65 do 74 let, deset med starimi od 75 do 84 let in devet med starejšimi od 85 let. Med malčki do 4. leta starosti so potrdili dve okužbi, sedem pa med otroki od petega do 15. leta.

Po vladnih podatkih so v Sloveniji doslej opravili skupno 230.310 testov.

Po občinah

Včeraj so okužbe z novim koronavirusom potrdili v kar 80. občinah po državi. Znova prednjači Ljubljana s 46 okužbami, pred Mariborom z 12 in Mursko Soboto z 10 primeri. Po sedem so jih potrdili v občinah Celje, Jesenice in Prevalje, po šest pa v občinah Domžale in Slovenska Bistrica. V preostalih občinah je bilo pozitivnih primerov manj kot šest.

Pet okužb so zabeležili v Šentjerneju, tri v Novem mestu, po dve v Krškem in Ivančni Gorici, po eno pa v Brežicah, Mokronog-Trebelnemu, Žužemberku in Dobrepolju.

Najvišji delež trenutno okuženih pa imajo v občinah Črna na Koroškem (1,28 odstotka), Log-Dragomer (0,465 odstotka) in Mežica (0,45 odstotka).

Kacin: Indikator, ki najbolj skrbi, je delež pozitivnih testov

Jelko Kacin je na današnji novinarski konferenci najprej predstavil včerajšnje številke glede novookuženih v Sloveniji, o katerih smo že poročali. Te kažejo, da je bil četrtek rekorden, a se število hospitaliziranih bolnikov ni povečalo. Pomeni pa to veliko dela za epidemiologe na terenu.

Kot je pojasnil Kacin, so vsi epidemiologi polno angažirani z epidemiološkim poizvedovanjem. Znova je pojasnil, da v zadnjem času testiramo več, posledično pa je lahko tudi večje število pozitivnih primerov. Indikator, ki jih najbolj skrbi, je delež pozitivnih testov. Ta je v zadnjem tednu povprečno znašal 6 odstotkov, pri čemer je bil najvišji v soboto, ko je dosegel 8,24 odstotka. V zadnjem dnevu je bil ta delež 7,25 odstotka.

Upajo, da bo potek bolezni lažji

Po navedbah Kacina se pričakuje večje število novih bolnikov, ko se bo bolezen med okuženimi razvila, a upajo, da bodo ti na covid oddelkih ostali manj časa in da bo potek bolezni pri njih lažji kot pri tistih ob prvem valu. Kapacitete v slovenskih bolnišnicah so namreč omejene, prav tako je omejeno število ustrezno usposobljenega kadra. Verjetnost, da bodo ljudje potrebovali bolniško nego, je večja tudi zato, ker je virus prodrl tudi v domove za starejše, a ti niso edina žarišča, vedno več je namreč primerov med zdravstvenimi delavci, učitelji, učenci in dijaki, je dejal Kacin. Ta teden so se sicer pojavila nova žarišča v domovih za starejše v Ljubljani in Rakičanu.

Dodal je, da se v zadnjih dnevih povečuje število uvoženih primerov iz tujine. Kar zadeva naše sosede, je epidemiološka slika v primerjavi z našo bistveno slabša na Madžarskem in v Avstriji, medtem ko je boljša v Italiji in na Hrvaškem.

Ne bo se odzival

Virus kroži, zdravila in cepiva pa vsaj v doglednem času še ne bo na voljo, do takrat lahko za njegovo omejevanje najbolje poskrbimo sami, je še pojasnil vladni govorec, ki se je dotaknil tudi poziva predsednice Socialnih demokratov Tanje Fajon. Ta je včeraj na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem je predlagala razmislek o menjavi direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka in tudi prvega glasu v boju proti virusu Jelka Kacina. Ta je danes dejal, da se na politične pozive ne bo odzival, tudi sicer pa je poziv naslovljen na premierja, ta pa bo reagiral sam, če se mu bo zdelo potrebno. Se pa Kacin strinja s Krekom, da bi lahko ob takih razmerah vendarle pričakovali več politične podpore nacionalnemu inštitutu in tudi kak bolj kreativen prispevek nekaterih strank opozicije.

M. K.