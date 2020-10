Vodja komerciale delal reklamo za konkurenco, podjetje oškodoval za več kot 100.000 evrov

2.10.2020 | 12:50

Novomeški kriminalisti so na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Tega so osumljeni 40-letni in 31-letni moški iz Posavja ter gospodarska družba in 53-letni moški iz Zasavja. Slednji je ob pomoči 31-letnika zavestno napeljal 40-letnika, ki je delal v konkurenčnem podjetju v Krškem kot vodja komericale, da je ta delal reklamo in sestavljal ponudbe za njegovo podjetje v Zasavju.

Kriminalisti so med preiskavo opravili več hišnih preiskav in zasegli več elektronskih naprav. Ugotovili so, da so osumljeni izvedli prenos za najmanj 117.792 evrov poslov in s tem oškodovali družbo z območja Krškega.

Če bodo spoznani za krive, jim grozi najmanj eno in največ osem let zaporne kazni.

M. K.