Trebanjski rokometaši v zahtevni skupini

2.10.2020 | 12:00

Spomini s torkovega obračuna so še precej sveži. Trebanjci so namreč z borbeno predstavo premagali madžarski Balatonfuredi KSE ter se prebili v skupinski del EHF lige, kar velja za enega izmed največjih uspehov v zgodovini kluba. (foto: RK Trimo Trebnje)

Dunaj - Rokometaši trebanjskega Trima so na današnjem žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju dobili tekmece v skupinskem delu evropske lige. Dolenjska ekipa bo nastopila v skupini D, v njej so tudi madžarska Tatabanya, švicarski Kadetten Schaffhausen, makedonski Eurofarm Pelister, nemški Rhein-Neckar Löwen in danski GOG Gudme.

V skupini A bodo igrali Ademar Leon, Wisla Plock, Čehovski medvedi, Toulouse, Fivers in Metalurg Skopje, v skupini B Nimes, Dinamo Bukarešta, Tatran Prešov, Füchse Berlin, Sporting Lizbona in Kristianstad, v skupini C pa Magdeburg, Alingsas, Besšiktaš, Montpellier, Nexe Našice in CSKA Moskva.

Tekme skupinskega dela drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja bodo na sporedu med 20. oktobrom in 2. marcem prihodnje leto.

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje: »Žreb nam je prinesel zelo atraktivno skupino, kjer se nahaja tudi nemški velikan Rhein-Neckar Lowen. Po uvrstitvi v skupinski del EHF lige želimo tudi tukaj nizati dobre predstave, a naša prioriteta je seveda domače prvenstvo, kjer si ne smemo privoščiti spodrsljajev.«

M. K.; STA