Tri vasi na svoje?

2.10.2020 | 14:00

Župan Andrej Kavšek (v sredini, med sodelavci iz občinske uprave) je povedal, da bo 16. okrobra javna razprava o gradnji brvi na Majer v Črnomlju. (Foto: M. L:)

Seja občinskega sveta je bila tudi tokrat v dvorani Kulturnega doma v Črnomlju. (Foto: M. L.)

Črnomelj - Črnomaljski občinski svetniki so včeraj obravnavali pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti Tanča gora. V tej krajevni skupnosti bi bile vasi Tanča gora, Kvasica in Dragovanja vas.

Po precej obširni razpravi je svet sklenil, da bodo voljo prebivalcev v zvezi s to pobudo ugotovili na zborih občanov za omenjena naselja.

O rebalansu ...

Svetniki so med drugim obravnavali rebalans letošnjega proračuna. S predlaganim rebalansom, ki so ga svetniki sprejeli, je občina predvidela 16,3 milijona evrov proračunskih prihodkov in 20,7 milijonov evrov odhodkov, razliko bo pokrila za zadolževanjem in prenosom denarja iz prejšnjega proračuna.

... zapuščenih živalih ...

Svetniki so sprejeli tudi odlok o zavetišču za zapuščene živali. Predpis omogoča podelitev koncesije za oskrbo zapuščenih živali. Sprejeli so poročili o požarni varnosti v občini in poročilo občinske civilne zaščite.

... komunalnem prispevku, turizmu in brvi na Majer

Znižali so znesek plačila komunalnega prispevka za gradnjo skladišča v poslovni coni Otovec in med drugim potrdili predvidene ukrepe za razvoj trajnostnega turizma v Beli krajini. Dotaknili so se tudi predvidene gradnje brvi na Majer v Črnomlju.

M. L.

